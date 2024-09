"Come pioniere nel campo dell'AI enterprise, GigaSpaces ha la missione di sbloccare il potenziale dei dati strutturati per i modelli AI, consentendo alle aziende di interagire con i dati aziendali in linguaggio naturale con una precisione a livello umano.

La chiave di volta di questa visione è aiutare le organizzazioni a implementare soluzioni di AI generativa che siano altamente precise e affidabili. Il lancio di watsonx.governance rappresenta un passo avanti significativo in questa direzione, e siamo ansiosi di esplorare le funzionalità della piattaforma e contribuire a definire nuovi standard nella governance dell'AI."

Adi Paz

CEO

GigaSpaces