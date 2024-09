GES.A.P. ha coinvolto ELMI, un business partner IBM specializzato nella gestione delle strutture e nelle relative tecnologie di automazione dei processi aziendali. GES.A.P. era alla ricerca di possibili soluzioni, tra cui un software open source.

"Ben presto ci siamo resi conto che non avevamo risorse sufficienti per sviluppare e supportare un software open source, o per personalizzarlo a sufficienza", afferma Vitale. "Abbiamo effettuato delle ricerche sul mercato e IBM Maximo si è subito rivelata la soluzione migliore per soddisfare le nostre esigenze, quindi abbiamo iniziato a lavorare con ELMI".

GES.A.P. ed ELMI hanno creato un piano di implementazione graduale per distribuire IBM® Maximo Asset Management a più dipartimenti a turno. In definitiva, il team mira a gestire tutte le operazioni aeroportuali utilizzando IBM Maximo, abilitando un'unica risorsa informativa digitale unificata per asset, infrastrutture, sicurezza, sostenibilità e altro ancora.

"Ad esempio, il team di gestione della sicurezza esegue controlli regolari e i loro risultati potrebbero essere utili ad altri reparti per confermare lo stato di conformità", spiega Libertino. "Vorremmo condividere automaticamente le informazioni appropriate, come la frequenza ai corsi, le qualifiche, le patenti di guida e altro ancora, in modo da ridurre le duplicazioni e migliorare la flessibilità delle nostre risorse".

I dati sulle condizioni degli asset e dell'infrastruttura sono già in fase di migrazione e archiviazione in IBM Maximo, in sostituzione di fogli di calcolo e documenti cartacei. In precedenza, quando i colleghi del team dei movimenti di volo rilevavano un problema di manutenzione delle apparecchiature, inviavano un documento fisico al team dell'infrastruttura. Con IBM Maximo, i difetti vengono registrati centralmente, con una traccia di controllo di reporting completa, dalla registrazione iniziale alla risoluzione finale.

"Se qualcosa di semplice come uno switch si rompe e viene riparato, con IBM Maximo possiamo conoscere il suo stato in tempo reale e possiamo fare scorta di pezzi di ricambio in modo da non trovarci impreparati la prossima volta", commenta Libertino. "I report generati da Maximo ci permettono di avere una chiara visibilità dello stato, dalle scorte di magazzino ai tempi di risposta dei nostri servizi, aiutandoci a migliorare la nostra efficienza e a migliorare la qualità dei nostri servizi".