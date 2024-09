Future Group (link esterno a ibm.com), il più grande rivenditore in India con una notevole presenza nel settore dei beni di largo consumo e nell'industria alimentare integrata, possiede famose catene di supermercati come Big Bazaar e negozi di abbigliamento come Central e Brand Factory. Il gruppo conta oltre 1.500 negozi, che includono una combinazione di piccoli e grandi punti vendita, sparsi in più di 350 città in tutto il paese.