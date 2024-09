Rivoluzionare la produzione Edit@Home Durante la Coppa del Mondo FIFA 2018, FOX Sports aveva bisogno di trasmettere tutte le 64 partite in HD e Ultra-HD al pubblico statunitense, senza spostare le sue operazioni di post-produzione all'avanguardia da Los Angeles alla Russia. È stata una sfida complicata risolta con una soluzione semplice: IBM® Aspera. FOX Sports ha utilizzato la tecnologia Aspera Streaming per modificare i contenuti da remoto quasi in tempo reale. Questa rivoluzionaria tecnologia di trasferimento ad alta velocità ha permesso all'emittente di ridurre il ciclo di produzione di ore, un progresso che l'ha aiutata a offrire un'esperienza di visualizzazione senza soluzione di continuità a una frazione del costo normale.

Noi di FOX Sports cerchiamo sempre di essere all'avanguardia e ci piace utilizzare le nostre tecnologie in più di un evento... per noi questo è un investimento per il futuro. Kevin Callahan VP Field Operations Engineering FOX Sports

Massima velocità, minimo costo Durante la Coppa del Mondo FIFA 2018, FOX Sports ha inviato oltre 2.700 feed live totali via internet tra Mosca e Los Angeles, nonostante le sfide uniche della Russia con la connettività dati internazionale. Dallo studio della Piazza Rossa e da 12 stadi in tutta la Russia, i feed dei programmi arrivavano "pronti all'uso" direttamente nei sistemi della redazione, entro pochi secondi dalla ripresa in diretta. E tutto questo ha consentito un notevole risparmio sui costi.



I sistemi Lightspeed Live del business partner IBM Telestream supportavano telecamere e altri feed, consentendo di acquisire e rendere accessibili tutti i contenuti relativi agli eventi all'interno del sistema di gestione dei contenuti FOX Sports negli Stati Uniti.

Essere in grado di scrivere, da 6.000 miglia di distanza... quei file in crescita, le registrazioni in banda base... direttamente in un archivio di Los Angeles, affinché i redattori potessero inserirli direttamente in Premiere e modificarli con un ritardo di 10 secondi, è stato davvero fantastico. Brandon Potter Director, Post-Production FOX Sports

<10 secondi dalla ripresa in diretta in Russia ai filmati modificabili a Los Angeles >2 petabyte di video trasferiti tra Russia e Stati Uniti tramite rete internet non gestita 150+ contenuti di highlight creati per supportare la copertura in diretta su due canali FOX

L'implementazione di Aspera ha migliorato immediatamente il modo in cui riceviamo ed elaboriamo i contenuti. Siamo in grado di ricevere i programmi più velocemente che mai e non perdiamo più tempo a individuare e inviare risorse mancanti o a cercare contenuti fisici. Judd Walliker Broadcast Services Manager FOX Sports Australia