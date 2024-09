Dopo un'ampia valutazione del mercato, l'UFIT ha selezionato i server IBM Power10 come piattaforma strategica per le operazioni SAP S/4HANA. La combinazione di resilienza, disponibilità, prestazioni e funzionalità di virtualizzazione ha dimostrato che IBM Power10 consentirebbe all'UFIT di consolidarsi in soli cinque server, riducendo drasticamente costi e complessità. Inoltre, l'architettura di sistema semplificata consentirebbe all'UFIT di introdurre un'automazione estesa, migliorare la resilienza e contribuire a ottimizzare l'utilizzo delle risorse, garantendo una maggiore efficienza.

L'amministrazione federale ha intrapreso un programma di trasformazione e l'ha chiamata SUPERB, l'acronimo di Support, Processes, ERP e Bund (la parola tedesca "federale"). Lavorando a stretto contatto con UMB e con il team IBM Technology Lifecycle Services per implementare l'infrastruttura e per il supporto durante la fase di ipercurva, l'UFIT sta progressivamente migrando le proprie soluzioni SAP sui server IBM Power, eseguendo il sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server. Ogni server IBM Power esegue più server virtuali, utilizzando la virtualizzazione delle partizioni logiche IBM (LPAR), che consente di allocare in modo ottimale la capacità di processore e memoria alle applicazioni SAP S/4HANA, massimizzando l'utilizzo.

Bruno Willener, Solution Architect Hardware/OS presso l'UFIT, riferisce: “Sui server x86 il dimensionamento della memoria e del processore è meno flessibile, il che spesso si traduce in un notevole sovra-investimento. IBM Power10 ci consente di allocare memoria e capacità del processore in incrementi di un centesimo di core."

In termini di prestazioni della soluzione SAP, Ingo Berghahn, Solution Architect SAP Basis, aggiunge: "La tecnologia di virtualizzazione LPAR garantisce che ogni applicazione SAP S/4HANA sia ottimizzata per le prestazioni e che massimizziamo l'utilizzo del sistema per il miglior ritorno sull'investimento possibile."

La combinazione di scalabilità del sistema e virtualizzazione ha migliorato notevolmente anche l'erogazione del servizio, come spiega Berghahn: "Inoltre, mentre i precedenti sistemi x86 potevano essere modificati solo durante i tempi di inattività, con riavvii che richiedevano circa quattro ore, gli LPAR possono essere ridimensionati durante la produzione". L'implementazione standard dell'UFIT è costituita da tre LPAR, per l'applicazione, l'istanza centrale e il database SAP HANA. Per le soluzioni SAP S/4HANA business-critical, abbiamo implementato sistemi di produzione, disaster recovery e backup in tre data center separati, per garantire la massima resilienza"."

Patrik Riesen, leader del programma SUPERB, commenta: “Utilizzando i server IBM Power per la nostra nuova infrastruttura SAP Basis nel programma SUBERB, siamo riusciti a raggiungere un livello di automazione molto elevato, riducendo al minimo il lavoro manuale e aumentando l'efficienza dei nostri processi IT. Ciò consente di fornire nuovi server virtuali per un landscape SAP complesso con il database SAP HANA in modo automatizzato e standardizzato in poche ore.”

Questa funzionalità ha inoltre trasformato il portale di servizio dell'UFIT che consente agli utenti di specificare e ordinare nuovi sistemi SAP S/4HANA. Quando arriva una richiesta confermata, l'UFIT utilizza l'automazione per configurare l'istanza e il database LPAR e SAP S/4HANA richiesti e fornire il tutto entro un'ora. Con IBM Power, l'UFIT è in grado di offrire un servizio migliore all'amministrazione federale, riducendo al contempo l'amministrazione, accelerando la consegna e riducendo i costi.