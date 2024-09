La prima soluzione utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per generare contenuti completamente nuovi ed elaborare i risultati delle ricerche su internet. Può essere facilmente configurato in pochi minuti per analizzare i dati disponibili pubblicamente in qualsiasi paese in cui Flowpay intende espandersi. Crea automaticamente un set di dati iniziale che rende più facile per Flowpay classificare e analizzare le transazioni PSD2 e prepararsi per i suoi primi clienti locali.

La seconda soluzione è progettata per velocizzare in modo significativo il processo di sottoscrizione di Flowpay. Sulla base delle transazioni PSD2 grezze dal conto bancario di un richiedente del prestito e dei punti dati calcolati, LLM genererà un riepilogo di alto livello dell'integrità finanziaria del richiedente e del rischio associato alla concessione del prestito, in un formato facile da comprendere e in linguaggio non tecnico.