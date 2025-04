Nel 2021, Flex IT ha avviato un progetto di trasformazione per rinnovare la sua soluzione commerciale e automatizzare i processi di marketing. Con un nuovo piano go-to-market che enfatizza la sostenibilità, Flex IT mira a far crescere il fatturato annuale da 200 milioni di euro a 1.800 milioni di euro in tutta Europa. Per sostenere questa crescita, necessitava di una piattaforma di commercio B2B in grado di mostrare l'impatto della CO2, un passaggio a una strategia parzialmente B2C e l'implementazione del Marketing Cloud per relazioni personalizzate con i potenziali clienti.

Il partner iniziale di Flex IT ha incontrato diversi problemi di implementazione, che hanno portato a un blocco del progetto. I problemi includevano personalizzazioni eccessive, l'uso di un prototipo non di produzione e l'implementazione accidentale sul sistema di sviluppo del partner anziché su quello di Flex IT. La relazione è stata terminata, dando il via a un nuovo processo di selezione dei partner con Salesforce, che ha portato alla scelta di Waeg, una società IBM.