Il nuovo approccio alla gestione dei contenuti sta aiutando i team di tutta l'azienda a lavorare in modo più rapido ed efficiente. Per quanto riguarda la contabilità fornitori, Fleet Hire Services ha abbandonato l'elaborazione manuale delle fatture: oggi utilizza Datacap per estrarre automaticamente le informazioni chiave dai documenti di fatturazione man mano che arrivano, e archivia i dati in un repository FileNet Content Manager centrale. Il contenuto elettronico passa quindi ai sistemi contabili, pronto per la revisione e il pagamento.



Tom Tierney commenta: "Gestiamo centinaia di fatture e PCN (Penalty Charge Notices) al mese, e persino migliaia nei momenti di maggiore affluenza, quindi eliminare la necessità per il personale di inserire manualmente le informazioni da tutti questi documenti consente alla nostra forza lavoro di risparmiare molto tempo e fatica.



“Abbiamo anche iniziato a gestire in modo più intelligente le fatture e i PCN. Open Connections ci ha aiutato a sviluppare una funzione in grado di organizzare fatture e PCN in base alla data di emissione e alla scadenza del pagamento. Se una particolare fattura o PCN si avvicina alla data di scadenza, viene attivato un avviso che segnala al team l'imminente necessità di un pagamento. Questo rende molto più facile per il nostro personale rimanere al passo con il proprio carico di lavoro, perché può dare priorità alle voci più urgenti, assicurandosi che i nostri fornitori, comuni e polizia siano sempre pagati in tempo".



Inoltre, i nuovi insight sui contenuti aziendali hanno aiutato Fleet Hire Services a ottenere un considerevole risparmio sui costi.



Tom Tierney spiega: “Tutti i nostri veicoli devono essere tassati prima di poter essere utilizzati su strada. Se acquistiamo un veicolo, ma non intendiamo utilizzarlo immediatamente, dobbiamo richiedere una SORN (Statutory Off Road Notification) in modo che non venga tassato e utilizziamo un numero di riferimento dal libretto di circolazione di ciascun veicolo per compilarla.



"Poiché tendiamo ad acquistare veicoli in grandi quantità e ad aggiungerli gradualmente alla nostra flotta nel corso di pochi mesi, spesso accadeva di dover pagare tasse sui veicoli che erano fermi in concessionaria, una spesa del tutto inutile, semplicemente perché non avevamo una facile visibilità sullo status fiscale di ciascun veicolo".



E continua: “Oggi utilizziamo Datacap per estrarre automaticamente le informazioni dai registri dei veicoli e valutare se devono essere tassati o meno. Secondo le nostre stime, risparmiamo circa 1.200 GBP al mese evitando inutili costi fiscali, e tutto grazie alla migliore visibilità che otteniamo dalle soluzioni IBM per la gestione dei contenuti aziendali".



Mentre Fleet Hire Services continua ad espandere l'uso delle soluzioni IBM per la gestione dei contenuti aziendali, sia i suoi dipendenti che i clienti stanno raccogliendo i vantaggi di un migliore accesso e un migliore controllo delle informazioni.



Tom Tierney conclude: "Prima raccoglievamo molti dati, ma non riuscivamo a ricavarne molto. Grazie a IBM e Open Connections, ora sfruttiamo al massimo i nostri contenuti aziendali. I team dedicano molto meno tempo alla ricerca di documenti cartacei, alla stampa di documenti e all'inserimento dei dati in sistemi diversi; lavorano più velocemente e in modo più accurato. Di conseguenza, sono in grado di gestire volumi di lavoro più elevati, il che ci aiuta a far crescere l'azienda in modo redditizio, dal momento che possiamo evitare di aumentare il personale.



"E, cosa altrettanto importante, i guadagni in termini di efficienza consentono ai nostri dipendenti che ricoprono ruoli a contatto con i clienti di avere più tempo per concentrarsi sull'interazione con il cliente. Fornendo un servizio coinvolgente e reattivo ogni volta che un cliente ci contatta, rafforziamo la sua fedeltà, il che è vitale per garantire il successo della nostra attività”.