FAW-VOLKSWAGEN Co., Ltd. (link esterno a ibm.com), fondata il 6 febbraio 1991, è un produttore di autovetture su larga scala gestito congiuntamente da China FAW Co., Ltd., Volkswagen AG, Audi AG e Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. L'azienda ha tre marchi: Volkswagen, Audi e Jetta e i suoi prodotti possono coprire il mercato del comfort e quello del lusso.

Nel processo di rapido sviluppo, la forza tecnica di ricerca e sviluppo di FAW-VOLKSWAGEN è stata continuamente migliorata. Attualmente, l'azienda dispone di strutture di test di ricerca e sviluppo leader nel settore, come il sito di test automobilistico, il centro di sviluppo di nuove tecnologie, il centro per le nuove energie, il test al banco, il test acustico e così via, e ha la capacità di testare l'intero processo, dalle parti ai veicoli, il che consolida ulteriormente i vantaggi di FAW-VOLKSWAGEN nel campo dell'innovazione tecnologica in futuro.

Al momento, FAW-VOLKSWAGEN ha una cooperazione vantaggiosa per tutte le sue parti con più di 2.400 fornitori di primo livello per costruire insieme un eccellente sistema di supply chain. Collabora con più di 1.700 concessionari per fornire ai consumatori servizi auto migliori e più convenienti.

Dopo oltre 30 anni di sviluppo, FAW-VOLKSWAGEN ha costituito una base nazionale di produzione di veicoli che copre Changchun nel nord-est della Cina, Chengdu nel sud-ovest, Foshan a sud, Qingdao nella Cina orientale e Tianjin in quella settentrionale.