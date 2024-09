Per gli agricoltori, ottenere il giusto prezzo per le proprie colture può fare la differenza tra un raccolto redditizio e uno improduttivo. In effetti, un errore di un solo centesimo può comportare perdite fino a 10.000 USD.

La Farmers Cooperative Society mira a facilitare il processo di acquisto e vendita degli agricoltori con prodotti e servizi come consulenze e strutture per lo stoccaggio dei prodotti agricoli. Sebbene la cooperativa operi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i suoi sistemi si spengono ogni notte per due o tre ore per completare i backup. Non solo la cooperativa aveva bisogno di tracciare manualmente i prezzi durante questo periodo di inattività, ma i dipendenti non potevano modificare gli ordini o accedere ai sistemi orari, il che spesso causava chiamate superflue all'assistenza.