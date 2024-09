IBM® Consulting ha consentito la migrazione anticipata di SAP ERP da ECC 6,0 a RISE con SAP S/4HANA per ridurre i rischi associati a una migrazione ritardata. Il team IBM ha collaborato con Far East Organization per aggiornare la piattaforma SAP e implementare le applicazioni mobili Fiori per più di 2000 dipendenti allo scopo di migliorare l'esperienza utente.

La migrazione ha anche spianato la strada all'organizzazione per sfruttare le ultime innovazioni all'interno dell'ecosistema SAP, come l'assistente AI SAP Joule e la SAP Business Technology Platform (SAP BTP), che offre nuove funzionalità per l'automazione dei processi e il process mining. Nonostante si siano presentate diverse sfide in ambito tecnico, relative alle risorse e alle tempistiche, la migrazione è stata effettivamente completata secondo i piani.

"Nel settore IT è raro trovare implementazioni tecnologiche che rispettino sia le scadenze che il budget, in particolare nel caso di imprese complesse che coinvolgono processi aziendali critici e dati sensibili. Tuttavia, l'impegno costante di IBM e di Far East Organization ha garantito un'implementazione di successo nonostante le sfide. I nostri valori fondamentali di BUILD* sono stati fondamentali per aiutarci a superare questi ostacoli", afferma Ng Yee Pern, Chief Technology Officer di Far East Organization.