Nel mondo frenetico degli investimenti, la rapidità e la perspicacia sono la chiave del successo. Questa affermazione è particolarmente vera per FactSet, un importante provider di analytics dei dati finanziari. Per sostenere la propria crescita e mantenere un servizio clienti di qualità superiore, l'azienda ha riconosciuto la necessità di migliorare il suo approccio orientato al cliente e di accelerare lo sviluppo del software. La sua evoluzione verso una metodologia agile, seppur vantaggiosa, ha rivelato la necessità di un set di strumenti più robusto e completo per facilitare una trasformazione su larga scala.

Sanjeev Acharya, Head of Project and Portfolio Management Technology di FactSet, descrive questa sfida: "Ci mancava una visione coesa e chiara di tutte le attività in corso. Ogni team utilizzava i propri fogli di calcolo individuali, generando una discrepanza su chi gestiva cosa".

Acharya spiega meglio la mancanza di visibilità: "Le priorità erano spesso disallineate, i progetti si discostavano dagli obiettivi strategici e l'organizzazione faticava ad allocare in modo ottimale le proprie risorse umane".

In sostanza, la sfida per FactSet non consisteva semplicemente nell'adottare una mentalità più orientata al cliente. Si trattava anche di implementare gli strumenti e i processi giusti per garantire l'allineamento, la trasparenza e l'allocazione efficiente delle risorse tra progetti e team. Questa consapevolezza ha segnato un punto di svolta fondamentale nel percorso di FactSet verso un'azienda più agile e orientata al cliente.