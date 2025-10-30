I team di EY e la funzione fiscale di IBM collaborano a una soluzione basata su AI, realizzata con IBM watsonx e progettata per aiutare a semplificare la gestione dei dati e automatizzare la conformità fiscale.
L'organizzazione fiscale di IBM, composta da un team di professionisti fiscali altamente produttivi, supporta le operazioni in 170 paesi a livello globale. In qualità di società multinazionale, IBM è responsabile del rispetto delle leggi e dei regolamenti fiscali in varie giurisdizioni in tutto il mondo.
Questa organizzazione aveva difficoltà a gestire dati inaccessibili e incompleti, risultanti in molti processi manuali per gestire la conformità alle leggi e alle normative fiscali. Il processo manuale di aggregazione e armonizzazione di grandi volumi di dati granulari, provenienti da decine di sistemi sorgente, richiedeva molto tempo e un notevole impegno e investimento a livello umano. Questo processo comportava enormi workload, poiché IBM presenta migliaia di dichiarazioni dei redditi ogni mese, con un impatto sulla capacità dell'organizzazione di allocare risorse a workflow più strategici. Kanthi Morrissey, Chief Tax Officer di IBM, spiega: "Il più grande ostacolo è rappresentato dai dati inaccessibili e incompleti".
Con un forte impegno per l'innovazione, l'organizzazione fiscale dell'azienda aspirava a essere il cliente zero per le tecnologie IBM (come il portfolio di prodotti AI IBM watsonx) e a rendere operativa l'AI durante tutto il ciclo di vita fiscale globale.
L'organizzazione fiscale di IBM ha collaborato con EY per affrontare la gestione dei dati inaccessibili e incompleti a livello globale. Per superare questa sfida, IBM ed EY hanno scelto di utilizzare IBM watsonx.ai,uno studio AI aziendale, per creare EY.aifor tax, realizzato con IBM watsonx.
La libreria multimodello, disponibile per gestire un'ampia gamma di fatture e volumi in ogni paese, ha reso watsonx.ai interessante per i metodi di rilevamento e correzione, mentre IBM watsonx.data, un data lake ibrido aperto, ha contribuito a creare un livello di dati unificato da tutte le varie fonti. Il processo di implementazione ha comportato una relazione multiforme tra IBM, l'ingegneria dell'ecosistema IBM ed EY. Morrissey ha commentato: "I team IBM ed EY hanno deciso di utilizzare le ultime innovazioni tecnologiche per migliorare i processi aziendali. Naturalmente aveva senso per IBM testare watsonx, dati i modelli linguistici aperti, enterprise-ready e specifici che offriamo insieme a un'AI affidabile".
L'organizzazione di EY ha svolto un ruolo chiave quale partner di pensiero e facilitatore, dall'ideazione e definizione delle priorità allo sviluppo e alla fornitura delle soluzioni. Il team di ingegneria dell'ecosistema IBM "Services Solutions Accelerator" ha sviluppato il minimum viable product (MVP) per i casi d'uso di rilevamento e correzione. Il reparto fiscale di IBM ha definito controlli e checkpoint di riconciliazione integrati per i flussi di dati da ciascun sistema di origine, progettati per migliorare l'efficienza e fornire un processo di consolidamento dei dati di qualità superiore.
La collaborazione tra il reparto fiscale di IBM, l'ingegneria dell'ecosistema e i team di EY è stata fondamentale per definire e implementare le soluzioni. IBM sta già riscontrando miglioramenti nell'efficienza e nei risparmi di tempo durante l'intero processo. I benefici principali sono l'aumento delle funzionalità umane per svolgere grandi volumi di attività, consentendo ai dipendenti più esperti di concentrarsi sulla pianificazione strategica per far crescere l'organizzazione.
L'organizzazione fiscale di IBM ha ottenuto una trasformazione significativa nella gestione dei dati inaccessibili e incompleti, grazie all'uso di watsonx. Attraverso l'implementazione di soluzioni basate su AI, tra cui un data lake fiscale intelligente, metodi di rilevamento e correzione applicati ai documenti aziendali e determinazioni delle ritenute fiscali, il reparto fiscale di IBM sta avanzando verso un processo di conformità fiscale altamente automatizzato. Questo progresso dimostra che l'AI può essere addestrata nelle competenze fiscali fondamentali e sta aprendo la strada a un'organizzazione basata su AI, preparata per il futuro del lavoro guidato dalla rivoluzione dell'AI.
La trasformazione sta aiutando le risorse umane a concentrarsi su workflow più strategici. Con tre casi d'uso già sulla buona strada per far risparmiare ai dipendenti decine di migliaia di ore all'anno dalle attività manuali basate sui dati, IBM è ben posizionata per contribuire a ottenere risparmi significativi sui costi e promuovere la crescita dei ricavi con l'aiuto di EY. Utilizzando watsonx.ai, il reparto fiscale di IBM è stato in grado di convalidare con elevata precisione i dati delle fatture non strutturati, mentre la soluzione di data lake fiscale ha creato un livello di dati unificato da varie fonti in diversi paesi a livello globale.
Secondo Morrissey: "Questo progetto sta trasmettendo un grande messaggio dell'ecosistema IBM, portando alla luce la relazione tra IBM ed EY e dimostrando come l'AI generativa di IBM sta guidando un'innovazione che può essere replicata in molte funzioni aziendali". Il successo dell'MVP ha portato anche a una più forte collaborazione tra IBM ed EY, con piani di collaborazione per le campagne di marketing e asset congiunti.
Via via che i vantaggi di questa trasformazione diventano più evidenti per IBM, l'azienda è ben posizionata per trarre beneficio dalle nuove tecnologie e dalle innovazioni in ambito fiscale. Con il suo impegno a utilizzare l'AI e l'automazione affinché IBM diventi l'azienda più produttiva al mondo, il team fiscale di IBM è all'avanguardia nella business transformation e nell'innovazione.
IBM è una società multinazionale di tecnologia e consulenza con sede ad Armonk, New York, con operazioni in oltre 170 paesi. Fondata nel 1911, IBM vanta una lunga storia di innovazione e un forte impegno nella ricerca e sviluppo, con un investimento significativo in AI, cloud computing e altre tecnologie emergenti. Il reparto fiscale di IBM, guidato dal Chief Tax Officer Kanthi Morrissey, è composto da un team di professionisti fiscali altamente produttivi in tutto il mondo, responsabili della gestione degli obblighi fiscali globali della società e della garanzia di conformità alle leggi e alle normative fiscali.
