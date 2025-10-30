L'organizzazione fiscale di IBM ha collaborato con EY per affrontare la gestione dei dati inaccessibili e incompleti a livello globale. Per superare questa sfida, IBM ed EY hanno scelto di utilizzare IBM watsonx.ai,uno studio AI aziendale, per creare EY.aifor tax, realizzato con IBM watsonx.

La libreria multimodello, disponibile per gestire un'ampia gamma di fatture e volumi in ogni paese, ha reso watsonx.ai interessante per i metodi di rilevamento e correzione, mentre IBM watsonx.data, un data lake ibrido aperto, ha contribuito a creare un livello di dati unificato da tutte le varie fonti. Il processo di implementazione ha comportato una relazione multiforme tra IBM, l'ingegneria dell'ecosistema IBM ed EY. Morrissey ha commentato: "I team IBM ed EY hanno deciso di utilizzare le ultime innovazioni tecnologiche per migliorare i processi aziendali. Naturalmente aveva senso per IBM testare watsonx, dati i modelli linguistici aperti, enterprise-ready e specifici che offriamo insieme a un'AI affidabile".

L'organizzazione di EY ha svolto un ruolo chiave quale partner di pensiero e facilitatore, dall'ideazione e definizione delle priorità allo sviluppo e alla fornitura delle soluzioni. Il team di ingegneria dell'ecosistema IBM "Services Solutions Accelerator" ha sviluppato il minimum viable product (MVP) per i casi d'uso di rilevamento e correzione. Il reparto fiscale di IBM ha definito controlli e checkpoint di riconciliazione integrati per i flussi di dati da ciascun sistema di origine, progettati per migliorare l'efficienza e fornire un processo di consolidamento dei dati di qualità superiore.

La collaborazione tra il reparto fiscale di IBM, l'ingegneria dell'ecosistema e i team di EY è stata fondamentale per definire e implementare le soluzioni. IBM sta già riscontrando miglioramenti nell'efficienza e nei risparmi di tempo durante l'intero processo. I benefici principali sono l'aumento delle funzionalità umane per svolgere grandi volumi di attività, consentendo ai dipendenti più esperti di concentrarsi sulla pianificazione strategica per far crescere l'organizzazione.