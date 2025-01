Società di telecomunicazioni europea

Per offrire assistenza, la società di telecomunicazioni sapeva esattamente a chi rivolgersi: Ibis Solutions, un business partner IBM, che in precedenza l'aveva aiutata a introdurre una piattaforma di business process management (BPM) per la fornitura di servizi interni. Ibis crea software basati su soluzioni IBM, progettati per aiutare le aziende a migliorare l'efficienza dei processi, far crescere il proprio business e sbloccare l'innovazione.

Ibis Solutions era fiduciosa di poter sfruttare il successo della precedente implementazione BPM per soddisfare le esigenze della società di telecomunicazioni in merito ai test di fattibilità tecnica. Dopo aver esaminato più da vicino i processi esistenti della società di telecomunicazioni per stabilire la fattibilità tecnica di nuovi progetti e delineare le priorità, Ibis Solutions ha proposto una soluzione innovativa. La soluzione è stata supportata da IBM® Cloud Pak for Business Automation, una suite integrata di componenti software di automazione basati su AI.

Ilija Lazović, Director of System Integration di Ibis Solutions, spiega: "In qualità di business partner IBM, conosciamo molto bene le soluzioni di automazione di IBM. Sapevamo che IBM Cloud Pak for Business Automation aveva le funzionalità per migliorare i complessi requisiti del nostro cliente relativi ai test di fattibilità tecnica e lo abbiamo consigliato senza esitazione."

Il primo passo ha riguardato la mappatura del workflow interdipartimentale end-to-end coinvolto nello stabilire la fattibilità tecnica dei progetti. I prossimi passi sono stati quelli di introdurre il monitoraggio dei processi in tempo reale, rendendo possibile il monitoraggio e la valutazione costante dello stato dei diversi processi durante il ciclo di test.

Ibis Solutions ha lavorato in parallelo con la società di telecomunicazioni per creare ruoli e responsabilità chiaramente definiti per i membri del team. Ha impostato una serie automatizzata di aggiornamenti e avvisi per informare i membri del team interessati in merito agli aggiornamenti dei processi. A completare questo processo sono presenti delle funzionalità avanzate di gestione dei documenti, che consentono agli utenti di aggiungere, modificare ed eliminare documenti, con una rigorosa gestione delle versioni e controlli di accesso.

"Questo progetto non riguardava semplicemente la configurazione e la distribuzione di una piattaforma BPM," osserva Lazović. "Abbiamo esaminato attentamente e in modo critico i workflow, i dati e le persone per capire dove si verificassero punti critici, eccezioni e problemi di comunicazione. Con questi insight, siamo stati in grado di introdurre miglioramenti mirati per aiutare l'azienda a eseguire i test dei requisiti con maggiore controllo, coerenza ed efficienza."