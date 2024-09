In un mondo sempre più digitalizzato, le istituzioni scolastiche sono alla costante ricerca di nuovi modi per migliorare l'esperienza di studenti e insegnanti. La European School of Management and Business (EUDE) non fa eccezione. Con sede a Madrid, EUDE ha un elevato numero di studenti internazionali che completano la loro formazione online. Con più di 13.000 studenti virtuali ogni anno, la scuola ha dovuto affrontare sfide logistiche per supportare chi si trova in fusi orari diversi rispetto ai tutor. Per questo motivo, EUDE ha deciso di collaborare con IBM per sviluppare un co-tutor virtuale basato sull'AI generativa, chiamato EDU.

EDU è un co-tutor virtuale che intende offrire un supporto in tempo reale sia agli studenti sia ai tutor, che possono inviargli domande utilizzando il linguaggio naturale. La sua funzione principale è quella di fornire risposte immediate a domande di carattere amministrativo e accademico, oltre a supportare gli studenti con questioni logistiche relative alle date di consegna e agli esami. Lo strumento è basato sulla tecnologia IBM che include IBM Cloud®, IBM® watsonx.ai™, IBM watsonx™ Assistant e IBM® Watson® Discovery, che consentono il dialogo in linguaggio naturale e l'accesso a un'ampia base di conoscenze. Costruendo la soluzione sulla piattaforma watsonx, EUDE ha il pieno controllo sui contenuti e sulle risposte fornite da EDU, nonché sulla sicurezza delle fonti e dei propri dati.

Durante il progetto pilota iniziale, durato una settimana e che ha coinvolto trentasei studenti, tutti partecipanti al corso di trasformazione digitale, EDU ha dimostrato di poter avere un impatto su studenti e tutor. Con EDU, gli studenti sperimentavano tempi di risposta più rapidi e un livello di assistenza più elevato, che aumentava la loro soddisfazione e il loro impegno nei confronti dei programmi EUDE. In effetti, alcuni studenti hanno definito la loro esperienza "molto interessante", valutando il progetto pilota su una scala da 1 (scarso) a 10 (eccellente) come "9 per l'accuratezza delle previsioni e 8 per le prestazioni del test", affermando che la velocità di elaborazione era inferiore a 20 secondi per risposta e valutando la "reattività" come "buona". Allo stesso tempo, EUDE sa che è essenziale ottimizzare l'esperienza dei tutor, consentendo loro di risparmiare tempo da dedicare al tutoraggio personalizzato, oltre che su altre attività più strategiche. Poiché è stato progettato per ridurre la quantità di tempo che i tutor devono dedicare alle domande di routine, EDU li aiuterà ad affrontare domande e compiti più impegnativi, il che è essenziale per sfruttare al meglio le loro conoscenze e competenze.

In sintesi, EDU rappresenta una soluzione tecnologica all'avanguardia che risponde alle esigenze specifiche di EUDE e riflette l'impatto trasformativo che l'AI generativa può avere nell'ambito della formazione superiore.