Tim Blackwell, Technology & Innovation BI Service Delivery Manager presso Etihad Airways, spiega come la sperimentazione iniziale con Microsoft Power BI ha portato all'adozione aziendale da parte di Etihad Airways: "Seguendo l'iniziativa di FP&A, il gruppo di architettura aziendale di Etihad Airways ha ricercato possibili tecnologie BI, arrivando alla stessa conclusione: Power BI offre un modo molto rapido per creare report visivi interattivi a tariffe utente commercialmente interessanti."



Confermata la decisione di implementare Power BI, l'unità Financial Planning and Control (FP&C) ha attribuito priorità allo sviluppo di dashboard finanziarie chiave, progettate per fornire visualizzazioni interattive che includessero l'analisi dei dati di origine sottostanti.



Etihad ha acquisito esperienza e comprensione di Power BI e delle sue reali capacità, sulla base dei proof of concept già lanciati e condivisi con i dirigenti. Il team IBM Services® è stato quindi incaricato di progettare e costruire la funzionalità di back-end per supportare l'intera dashboard Etihad Finance.



Per ottenere l'elegante semplicità delle dashboard finanziarie, IBM ha creato le strutture di dati e la modellazione alla base della soluzione, progettato l'architettura del sistema e definito e implementato le regole di sicurezza dei dati in loco e su cloud. Questo lavoro formidabile è stato completato in nove mesi, con una soluzione di livello enterprise pronta per la distribuzione aziendale.



Etihad Airways segue rigide linee guida per la governance dei dati aziendali. Poiché i dirigenti senior richiedevano report finanziari a livello superiore contenenti informazioni commerciali dettagliate, rimanevano dubbi sulla protezione, l'accesso e l'ubicazione dei dati riservati.



"I requisiti di sicurezza del cloud sono stati definiti relativamente tardi nel processo di progettazione", afferma Tim Blackwell. "Seguendo la nostra politica, non volevamo archiviare dati commercialmente riservati nel cloud. Per un servizio basato su cloud come Power BI, questo ha rappresentato una sfida tecnica formidabile."



IBM ha creato una soluzione ibrida unica nel suo genere, che consente l'accesso alla potenza e alle capacità del servizio Power BI basato sul cloud di Microsoft Azure, conservando i dati interamente in loco in un data warehouse protetto di Microsoft SQL Server, tramite un gateway dati installato in loco di Power BI.



La soluzione, sviluppata e implementata da IBM, popola il servizio Power BI con i dati conservati nel data warehouse SQL nei centri dati di Etihad Airways, tramite un gateway sicuro. Questa progettazione garantisce che nessun dato risieda nel cloud, in conformità con le politiche di sicurezza di Etihad Airways, fornendo al contempo la funzionalità completa del servizio Power BI. IBM Services® ha installato e configurato il data gateway per aderire alle linee guida di sicurezza e infrastruttura, ha abilitato l'ambiente Microsoft Azure di supporto protetto che collega i servizi e configurato gli strumenti Microsoft Power BI.



Sebbene la soluzione garantisca la conservazione dei dati in loco, la funzionalità di Power BI è rimasta invariata. Ad esempio, Etihad Airways sfrutta le funzioni pronte all'uso di Power BI abilitate per i dispositivi mobili, in modo che i dirigenti possano controllare i KPI mentre sono in movimento. Analogamente, la potente funzione "indice di catalogo" di Power BI fornisce serie di report personalizzati per destinatari diversi. Etihad Airways ha ora creato pacchetti distinti, con l'assistenza di IBM, che forniscono una selezione di dati critici a destinatari specifici.



Tim Blackwell sottolinea: "Il team IBM è andato ben oltre il proprio dovere di riprogettare la nostra soluzione utilizzando dati in loco, disponibili per gli strumenti Power BI online tramite il gateway dati. Questa architettura ibrida di soluzioni progettata da IBM Services® soddisfa le nostre rigorose politiche di governance e controllo, mentre le visualizzazioni vengono generate e presentate dal servizio Power BI.



"IBM ha sfruttato il proprio punto di forza per trovare le persone più adeguate per concludere il lavoro. Esistevano molti ostacoli dal punto di vista della governance, della conformità e tecnico, ma IBM ha riconosciuto l’importanza strategica di questo progetto e ha fatto funzionare le cose per Etihad Airways".



Anche il CEO di Etihad Airways, Peter Baumgartner, è entusiasta delle prospettive di Power BI e del suo potenziale per favorire decisioni migliori. "Più che in qualsiasi momento della sua storia, Etihad ha l'esigenza di prendere decisioni rapide, informate e basate sui dati in tempi brevi, in un contesto economico in continua evoluzione. La chiave per prendere le giuste decisioni di business dipende dall’analisi approfondita dei dati in tempo reale, utilizzando strumenti di analitica agili e intuitivi”.