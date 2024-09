Dalla progettazione all'avvio, il team IBM Consulting – E.ON ha completato il progetto in un anno. Questo rapido time to value ha aiutato l'azienda a ridurre i costi adottando licenze SaaS più efficienti "pay as you grow". Nell'uso quotidiano, il sistema avvantaggia tutti gli stakeholder.

I feedback degli agenti, come "è molto facile da usare" e "l'atmosfera che si respira è davvero positiva", sottolineano il successo dell'avvio. I clienti godono di un'esperienza più personalizzata, poiché l'analisi vocale dell'AI li indirizza all'agente giusto, evitando le noiose istruzioni "premere 1 per le vendite...". Inoltre, il sistema riduce i tempi di attesa e migliora la risoluzione dei problemi al primo tentativo.

Anche i manager apprezzano le funzionalità basate sull'AI. Dopo che il sistema ha convertito le chiamate vocali in testo, l'analisi del sentiment assegna un punteggio alla soddisfazione del cliente rispetto al coinvolgimento.

In generale, la stabilità, la scalabilità e la flessibilità della piattaforma soddisfano l'esigenza di E.ON di una tecnologia in grado di adattarsi al dinamico mercato dell'energia sostenibile. "Siamo molto fiduciosi che questa soluzione sia adatta per il futuro," afferma Suky Dulay, leader della trasformazione digitale. "Crediamo che ci fornisca un vantaggio competitivo materiale per gestire in modo efficiente le richieste e i problemi dei clienti, arrivando a tassi di soddisfazione e fidelizzazione più elevati."

Il CIO Fiona Humphreys riassume il progetto in questo modo: "Era importante fornire il programma del contact center in linea con il piano, in quanto è un fattore essenziale nella nostra strategia complessiva per il Regno Unito. Il team IBM in questo è stato eccezionale, il che ci aiuterà a servire meglio i nostri clienti."