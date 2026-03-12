Il compito di E.ON è tenere accese le luci. Come una delle più grandi aziende energetiche d'Europa, gestisce una rete energetica di 1,6 milioni di chilometri per servire 47 milioni di clienti con elettricità e gas in 17 paesi europei. E.ON fornisce energia a case, ospedali, fabbriche, trasporti pubblici e altre infrastrutture critiche essenziali per la vita del XXI secolo. E quel lavoro sta diventando sempre più complicato.

Man mano che E.ON sostiene la transizione dell'Europa verso le energie rinnovabili, le richieste sulla rete diventano sempre più complesse. I vecchi modi di distribuire l'energia erano prevedibili. Dato un grande impianto energetico e una fornitura costante di carburante, non era troppo difficile sapere quanto sarebbe costato generare un megawatt di elettricità domani o tra un anno. Quando la domanda cambiava durante un'ondata di caldo o di freddo, era relativamente semplice aumentare e diminuire la produzione.

Ora l'energia proviene da fonti più piccole e dinamiche, tra cui il solare e l'eolico. Allo stesso tempo, i veicoli elettrici e i sistemi intelligenti nelle case stanno cambiando radicalmente i modelli di consumo e sempre più settori, come la mobilità e il riscaldamento, stanno diventando elettrici. E.ON, responsabile della fornitura di energia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno, deve prepararsi con largo anticipo per tenere conto dei complessi cambiamenti dinamici sia nella domanda che nell'offerta. L'azienda sta ora esplorando il quantum computing, uno strumento per superare la complessità, come soluzione a questo problema.

"Stiamo diventando un'azienda digitale", ha affermato il dott. Giorgio Cortiana, Head of Data & AI, Energy Intelligence di E.ON. "La tecnologia dei dati sarà essenziale per aiutarci a padroneggiare la complessità di questi sistemi."

Una parte importante di questo sforzo si riduce a un problema di prezzi.

"Dobbiamo procurarci l'energia prima che i clienti la richiedano", ha affermato il dott. Piergiacomo Sabino, Quantitative Risk Expert di E.ON Energy Markets.

I contratti di E.ON richiedono all'azienda di fornire energia ai clienti a un prezzo fisso, anche se i tassi di consumo e i costi di consegna aumentano e diminuiscono. Spesso ci sarà una certa discrepanza tra la quantità di energia acquistata in anticipo e la domanda reale. Quindi i diversi attori del mercato si assicurano a vicenda contro questi rischi, comprando e vendendo derivati energetici e mantenendo le luci accese.

Nella sala contrattazioni di E.ON, esperti come il dott. Sabino lavorano per stabilire in modo efficiente il prezzo di tali derivati. Utilizzano simulazioni Monte Carlo per questo compito: un modo per prevedere gli esiti di eventi incerti utilizzando la tecnologia informatica odierna. Questi metodi tengono conto della volatilità dovuta al meteo, ai modelli di utilizzo e ad altri fattori. Ma anche i più grandi supercomputer del mondo fanno fatica con questo tipo di problemi.

"Questo ci richiede di essere intelligenti e lungimiranti, con anni di anticipo", ha affermato il dott. Cortiana. "Il cambiamento climatico e gli eventi black swan devono far parte del nostro modello. L'obiettivo finale è quello di offrire ai nostri clienti un'energia conveniente."

Durante una recente crisi energetica che ha portato a picchi drastici dei prezzi in tutta Europa, E.ON è stata in grado di proteggere i clienti e tenere sotto controllo gli aumenti dei prezzi grazie a questa pianificazione. Se E.ON non avesse gestito correttamente questa crisi, i clienti avrebbero potuto rimanere al buio.

