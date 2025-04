Ensono ha collaborato con IBM e Red Hat per semplificare la sua piattaforma di automazione e posizionare l'azienda verso una costante crescita accelerata. Ensono ha avuto fiducia nella partnership consolidata tra IBM e Red Hat nel campo dell'automazione e delle tecnologie cloud-native, componenti critici per l'unificazione di processi di automazione, contenuti e analytics.

Il team Ansible and Integration di Ensono ha collaborato con i consulenti IBM e Red Hat per progettare e implementare una soluzione tecnologica ibrida. I team hanno migrato l'ambiente di automazione di Ensono da Ansible Web eXecutable (AWX) alle tecnologie IBM, tra cui Red Hat OpenShift, Red Hat Ansible Automation Platform e IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed. Sono stati utilizzati anche i pattern Ansible Content Collections per garantire la qualità e l'uniformità delle automazioni attraverso modelli ripetibili. Il team ha anche implementato l'analytics per maggiori insight sulle prestazioni dell'automazione, consentendo cos' di identificare pattern e problemi che in precedenza avevano richiesto un intervento manuale.

Durante l'implementazione, Ensono ha integrato un hub centralizzato per i suoi contenuti di automazione e le best practice. Ciò ha facilitato la pulizia dei dati AWX e ha offerto la possibilità di eseguire migrazioni dirette del database. Questi elementi sono diventati la base di una piattaforma di automazione aziendale unificata. Sfruttando il concetto Red Hat di una community di pratica, Ensono ha migliorato la condivisione delle conoscenze tra il team e ha aumentato notevolmente l'efficienza creando best practice condivise.