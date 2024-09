Per offrire servizi gestiti di alta qualità e convenienti, Enfo ha scelto IBM® Storage per supportare ambienti primari e di backup per i suoi clienti. L'azienda ha preso in considerazione soluzioni di diversi fornitori prima di scegliere IBM.

Karjalainen spiega: "Abbiamo una lunga storia di successo con la tecnologia IBM, che abbiamo implementato sia internamente che per i nostri clienti. Tuttavia, esaminiamo sempre il mercato prima di fare la nostra scelta e, per entrambi questi progetti, la proposta IBM corrispondeva al meglio alle nostre esigenze. Per noi, la tecnologia IBM rappresenta resilienza e disponibilità, che sono priorità per la nostra offerta di servizi gestiti".

Per i workload principali dei suoi clienti, Enfo ha scelto lo storage IBM® FlashSystem 7300. Basata sul software IBM® Spectrum Virtualize, la soluzione include livelli di flash storage ad alta densità in un pacchetto conveniente.

Leinonen aggiunge: "L'installazione di FlashSystem è stata molto semplice e abbiamo usufruito della stretta integrazione con VMware per consentire una migrazione perfetta dei workload dei nostri clienti. È ideale per supportare la vasta gamma di applicazioni che ospitiamo per i nostri clienti, tra cui database Oracle, Microsoft SQL Server, condivisioni di file e molte altre. La cosa migliore di FlashSystem è che può memorizzare qualsiasi tipo di dati con una messa a punto minima o nulla".

Per sostituire il suo storage secondario per il backup dei dati, Enfo ha scelto IBM® Cloud Object Storage, una soluzione di storage hyperscale software-defined. L'azienda ha prima implementato IBM Cloud Object Storage in due siti, prima di passare a una configurazione a tre siti.

Leinonen spiega: "Prima di scegliere IBM Cloud Object Storage, abbiamo considerato i servizi di cloud pubblico come destinazione per i backup dei dati che ospitiamo per i nostri clienti. Tuttavia, ci siamo presto resi conto che questo approccio poteva rivelarsi eccessivo e imprevedibile in termini di costi. Al contrario, IBM Cloud Object Storage offriva un'opzione molto conveniente e scalabile in base all'evoluzione della domanda dei clienti. Anche in questo caso, siamo stati in grado di configurarlo e partire, con pochissime modifiche al momento dell'implementazione e anche in seguito".