"I nostri prezzi competitivi e la gamma delle nostre offerte di prodotti sono due dei tanti motivi per cui siamo leader di mercato", afferma Monica Trøen Volden, Head of Insight and Analytics di Elkjøp. "Per noi è importante rimanere rilevanti per il cliente in termini di prodotti e servizi".

Ampliando ulteriormente la propria base di clienti, Elkjøp si è espansa nel mercato degli elettrodomestici e della ristrutturazione di cucine, dove ha registrato una significativa crescita durante l'ultimo decennio.

Per aiutare il management a prendere decisioni tempestive basate sulle migliori informazioni disponibili sui clienti, Elkjøp è stato uno dei primi ad adottare la tecnologia di BI e analytics. L'azienda utilizza versioni on-premise di quello che in seguito è diventato il software IBM Cognos Analytics dal 1999. "Abbiamo molti dati e una rinnovata attenzione per assicurarci di utilizzarli quando prendiamo decisioni aziendali e quando interagiamo con i clienti", afferma Trøen Volden. A tal fine, la strategia di Elkjøp è stata quella di fornire funzioni e funzionalità per l'ultima versione per soddisfare gli utenti finali. Ciò richiedeva una soluzione facile da aggiornare.

Negli ultimi anni, i dirigenti di Elkjøp hanno iniziato a incrementare l'uso dei report di BI aumentando l'uso di dashboard per avere un'idea più immediata delle operazioni aziendali. Tuttavia, questo spostamento ha tassato il sistema on-premise. "In genere, il dashboard richiedevano più risorse di elaborazione rispetto ai report", afferma Sandeep Dhirad, BI Architect di Elkjøp. "Dovevamo iniziare a fornire più risorse per supportare il dashboard per i nostri utenti." L'azienda aveva bisogno di una soluzione che consentisse di scalare facilmente la propria piattaforma di BI per adattarsi alla crescita attuale e futura.

"Da quando abbiamo Cognos, abbiamo personale qualificato che si occupa della manutenzione della soluzione on-premise", afferma Trøen Volden. "Ma siamo arrivati a un punto in cui dovevamo rinnovare la nostra attenzione sul supporto e sulla collaborazione con l'azienda invece di concentrarci sulla manutenzione della tecnologia." Con la crescita dell'azienda, il team di BI e analytics aveva bisogno di una soluzione che permettesse di riallocare il personale per supportare questa strategia.