Questi tre livelli, ovvero la scalabilità orizzontale, la gestione dell'esecuzione dei carichi di lavoro e la distribuzione dei servizi, sono fondamentali per il successo dell'edge computing. Tuttavia, non ci siamo limitati all'implementazione di ECDN con IEAM, ma ne stiamo espandendo l'uso anche ad altri workload.

Prima di IEAM, avevamo un'applicazione di distribuzione personalizzata che faceva la stessa cosa in modo abbastanza efficiente. Tuttavia, era molto rudimentale e, quando abbiamo implementato la content delivery network, ci siamo resi conto che era una buona occasione per abbandonare tutto ciò che avevamo scritto di personalizzato e utilizzare invece il prodotto. L'utilizzo di IEAM si è dimostrato molto migliore del codice personalizzato.

La content delivery network non è pensata solo per gli eventi offline, ma anche per lo streaming. Ad esempio, durante un evento in diretta, lo streaming può causare un sovraccarico della rete da e verso il sito di origine. La presenza di una cache locale attraverso la quale viene riflesso il flusso risolve questo problema. Pertanto, la rete di distribuzione dei contenuti è fondamentale sia per gli eventi offline che per quelli in live streaming.

Il nostro team di firewall esterno ha sviluppato il progetto riproponendo il codice esistente. Una volta che IEAM è diventato disponibile, abbiamo iniziato a disinvestire dal nostro strumento interno. Abbiamo sviluppato un sistema di compilazione automatizzato per i dispositivi, in modo che quando qualcuno li collega alla rete, si connette al dispositivo di gestione, si avvia dalla rete e installa il sistema. IEAM può quindi gestire questi dispositivi man mano che vengono distribuiti.

Tuttavia, non si tratta solo di una maggiore efficienza nell'implementazione di nuovi workload. IEAM ci aiuta anche ad aggiornare i workload e a distribuire le patch.

IEAM consente di controllare la distribuzione delle versioni del workload in tutti i computer connessi. Il nostro processo prevede il rilevamento delle vulnerabilità in un particolare workload, la creazione di nuove versioni con le patch del fornitore e l'invio al nostro IBM Container Registry. Quindi, chiediamo a IEAM di distribuire gradualmente la nuova versione alla flotta di macchine che eseguono il workload, una alla volta, aspettando che ciascuna abbia successo prima di passare a quella successiva. Questa implementazione controllata è facilitata dal livello dell'applicazione di IEAM, che può essere utilizzato per testare le versioni più recenti su un sottoinsieme di nodi prima di distribuirle al resto dei sistemi di produzione.