Per il suo SOC, MODUS X ha scelto una serie di soluzioni della IBM® QRadar® Suite.

"Abbiamo preso in esame le soluzioni dei principali operatori del mercato", spiega il portavoce. "IBM si è distinta perché soddisfaceva il nostro rapporto prezzo/prestazioni, offriva funzionalità affidabili e supportava i nostri obiettivi principali".

In questa migrazione era fondamentale la tempestività. In qualità di IBM Silver business partner, il team MODUS X ha potuto contare sulla sua vasta esperienza con le soluzioni IBM per completare il passaggio al nuovo SOC in soli tre mesi.

Ricorda il portavoce: "Per definire il nostro approccio a DTEK abbiamo fatto ricorso a quanto appreso dalle nostre precedenti implementazioni per la gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza [SIEM]. Ci siamo assicurati di dare priorità alla progettazione dell'architettura, alla tolleranza ai guasti e ai workflow semplificati per gli analisti. Abbiamo anche prestato particolare attenzione al dimensionamento, all'allocazione dei componenti e all'ottimizzazione dei processi".

Le soluzioni IBM QRadar Suite sono attualmente al centro di un nuovo approccio centralizzato e automatizzato alla gestione della cybersecurity di DTEK. Utilizzando IBM QRadar SIEM, gli analisti possono raccogliere e correlare i dati provenienti da varie fonti dell'ambiente IT aziendale e ottenere una visione olistica degli eventi di sicurezza. Il modulo integrato di analisi del comportamento degli utenti della soluzione aiuta a distinguere il normale comportamento degli utenti dalle anomalie, consentendo ai team reagire più rapidamente in caso di attività dannose.

MODUS X ha inoltre aggiunto funzionalità avanzate di risposta, orchestrazione e automazione della sicurezza (SOAR), supportate da IBM QRadar SOAR. Gli analisti utilizzano la console SOAR per le attività quotidiane, come la gestione dei ticket, il monitoraggio delle metriche e le istruzioni specifiche di ogni caso. Questi strumenti migliorano la loro capacità di analisi, reazione e gestione efficace degli incidenti di sicurezza.