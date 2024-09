I contratti intelligenti e la tecnologia di asset digitali promettono di rivoluzionare il trasferimento di valore in molti settori. Dal settore bancario a quello governativo, dalla sanità ai servizi pubblici, il clamore si sta trasformando in un reale valore commerciale e le transazioni di asset digitali sono in rapida crescita. Investitori istituzionali, fondi di criptovaluta, scambi, progetti di token, banche, aziende, individui con un elevato patrimonio netto e gestori patrimoniali hanno iniziato a utilizzare gli asset digitali per servizi di prestito, deposito, deposito a garanzia e pagamenti, e stanno emergendo applicazioni specifiche per le criptovalute come il riscatto dei token.

Per sfruttare appieno il potenziale di trasformazione di queste nuove tecnologie, le aziende e gli individui devono essere in grado di memorizzare e trasferire gli asset in modo sicuro. Start-up Digital Asset Custody Services (DACS) ha riconosciuto una lacuna nel mercato per un ambiente affidabile per le transazioni di asset digitali.

Brad Chun, Chairman and Chief Investment Officer presso Shuttle Holdings, riprende: "In pochi anni, il mercato degli asset delle criptovalute è passato da zero a centinaia di milioni di dollari di valore, e questo è solo l'inizio. Il mercato si è espanso così rapidamente che lo sviluppo dell'infrastruttura sottostante non è riuscito a tenere il passo e ne abbiamo visto le conseguenze, con miliardi di dollari di asset digitali rubati solo nel 2018".

Le soluzioni esistenti tendono a costringere le persone a scegliere tra sicurezza o comodità. Ad esempio, le opzioni di cold storage generano e memorizzano gli asset in un ambiente offline. Sebbene questo approccio protegga gli asset dagli autori degli attacchi informatici, rallenta le transazioni. D'altra parte, affidarsi a scambi o ai portafogli di terze parti per la gestione degli asset digitali significa confidare che questi li salvaguardino adeguatamente e che non vi siano interruzioni dei loro servizi.

"Quando ho lanciato un fondo hedge per la negoziazione di asset digitali, ho scoperto subito che non esistevano soluzioni di custodia di asset digitali che garantissero sicurezza e accessibilità", ricorda Chun. "Man mano che queste tecnologie diventano parte integrante della nostra vita e del nostro lavoro, è fondamentale eliminare le barriere alle transazioni. Abbiamo iniziato a cercare il partner giusto che ci aiutasse a sfruttare questa opportunità".