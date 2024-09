Destiny Corporation

Destiny, un IBM Business Partner, ha aiutato numerosi clienti a implementare IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak® for Data. Cloud Pak for Data offre alle aziende una piattaforma di dati e IA estensibile e cloud-native che può essere eseguita su qualsiasi cloud e modernizza la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati, implementando l'IA in tutta l'organizzazione. La soluzione consente alle aziende di fornire e distribuire servizi di dati in modo flessibile e rapido ed è progettata per eseguire query più approfondite e veloci su insiemi di dati complessi e di grandi dimensioni. I clienti possono sfruttare le potenti funzionalità di IA di Cloud Pak for Data come IBM® InfoSphere DataStage, IBM® Cognos Analytics e IBM Streams per la real-time analytics.

«Quando diciamo a questi clienti che possono ottenere risposte alle loro domande sul business in pochi minuti, inizialmente sono increduli», dice Rafiee. «Mostriamo loro quanto sia facile con IBM Netezza Performance Server, uno standard di settore collaudato da quasi due decenni».



Al di là dei vantaggi assoluti in termini di prestazioni offerti dalla soluzione, Destiny preferisce Netezza per le sue capacità di gestione intuitive e il suo utilizzo semplice, anche per il personale aziendale non tecnico. «Per gli utenti di business è molto semplice creare serie di risultati all'interno del sistema», commenta Rafiee. Gli utenti possono creare rapidamente tabelle con serie di risultati all'interno di Netezza senza alcun aiuto o convalida da parte del personale IT, spesso dopo solo un paio di giorni di formazione.



Ora le aziende hanno anche accesso alla virtualizzazione dei dati, che prevede l'esecuzione di query sui dati su più sistemi senza dover copiare e replicare i dati. La virtualizzazione dei dati può aiutare a ridurre i costi e può anche semplificare l'analytics migliorando l'accuratezza e la pertinenza.



Nell'ambito del processo di distribuzione, Destiny offre workshop di formazione per far sì che gli utenti aziendali si abituino a utilizzare Netezza Performance Server. Secondo Rafiee, questo è un passo fondamentale per ottenere il massimo delle prestazioni dalla soluzione, perché la perfetta integrazione e il funzionamento possono lasciare gli utenti all'oscuro di tutte le sue capacità.



«Gli utenti aziendali sono abituati a estrarre dati da sistemi e database di origine per analizzarli altrove. Netezza può adattarsi a qualsiasi architettura di analytics esistente con capacità ODBC per velocizzare l'esecuzione delle query da parte delle applicazioni. Tuttavia, la vera potenza della soluzione si rivela quando i clienti eseguono processi di analytics all'interno del sistema. Di recente abbiamo riprogettato i processi di analitica predittiva di un cliente bancario per eseguirli sul sistema Netezza esistente. I lavori di reporting critici sono passati da 45 ore a 12 secondi».