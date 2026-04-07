Supportare la transizione nazionale verso l'uso di energia domestica pulita

Per supportare il programma di decarbonizzazione dell'energia domestica di DESNZ, l'organizzazione ha incaricato IBM Consulting di progettare e realizzare SIGMA, l'applicazione integrata di gestione delle sovvenzioni di Salesforce. Questa piattaforma di dati e AI basata su Salesforce semplifica l'amministrazione dei finanziamenti nazionali, migliora i servizi ai cittadini e rafforza il processo decisionale basato sui dati, aiutando DESNZ a perseguire le sue ambizioni a lungo termine in modo più efficiente.

Lavorando a stretto contatto con i team Policy e Integrated Corporate Services - Digital, IBM Consulting ha valutato l’intero ciclo di vita del programma di sovvenzioni, dalla strategia dei canali e progettazione dei KPI fino alle soluzioni CRM scalabili. Il team ha preso in considerazione requisiti orientati al futuro, come la conservazione dei dati per oltre 25 anni e il ruolo crescente dell’AI a livello di analytics, governance, implementazione standardizzata e valorizzazione dei risultati.

IBM Consulting ha riunito un team multidisciplinare per creare un approccio solido alla gestione del portfolio. Questo includeva la definizione della visione del prodotto, della roadmap, dell'architettura, dei benefici e della governance, così come l'introduzione di modalità di lavoro orientate al prodotto, supportate da DevOps, per una consegna più rapida e con più release. Con la maturazione della piattaforma SIGMA, IBM Consulting ha contribuito a stabilire il modello operativo a lungo termine della piattaforma e ha trasferito la proprietà a ICS, assicurando all'organizzazione le funzionalità e l'indipendenza necessarie per mantenere e far crescere la piattaforma.

Una costante attenzione al cliente è alla base dell'intero programma, dando vita a un percorso ottimale per tutti gli utenti. Una governance unificata e un approccio DevOps condiviso hanno garantito qualità, riutilizzabilità e produttività in tutto lo sviluppo.

Salesforce Marketing Cloud, Data Cloud e Public Sector Solutions hanno fornito interfacce intuitive, l’adeguata corrispondenza funzionale e l’architettura modulare necessarie per una configurazione rapida e un miglioramento continuo.

Attraverso una stretta collaborazione, i team Digital e Policy di Salesforce, IBM e ICS hanno accelerato lo sviluppo e ridotto gli sforzi necessari riutilizzando componenti configurabili su tutta la piattaforma.