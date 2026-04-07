Supportare la transizione nazionale verso l'uso di energia domestica pulita

DESNZ accelera l'adozione di soluzioni energetiche domestiche a basse emissioni di carbonio più pulite e accessibili nel Regno Unito
Il Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) sta guidando la transizione energetica pulita del Regno Unito, con l'obiettivo di ottenere energia pulita entro il 2030 e il net zero entro il 2050. Ci sono progressi in corso, tuttavia solo 2 milioni di proprietari di abitazioni sono passati dalle caldaie a gas o combinate alle pompe di calore ad aria. Entro il 2030, DESNZ si propone di incrementare l’installazione annuale di pompe di calore di oltre 5 volte rispetto al tasso attualmente riportato.
Il riscaldamento rimane un'opportunità fondamentale. I 30 milioni di abitazioni del Regno Unito generano circa il 20% delle emissioni nazionali, e molte sono state costruite prima degli standard moderni di isolamento, rendendo gli aggiornamenti più complessi.
Il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine richiede un approccio innovativo, in grado di utilizzare gli insight e il coinvolgimento digitale per incoraggiare nuove abitudini nel riscaldamento domestico.
Migliorare l'efficienza energetica domestica significa comprendere i comportamenti consolidati in materia di comfort e riscaldamento. Molte famiglie hanno ancora maggiore familiarità con i sistemi più vecchi e potrebbero non riconoscere appieno i benefici a lungo termine delle misure di retrofit o delle alternative a basse emissioni di carbonio. Il passaggio da una caldaia combinata a una pompa di calore appare spesso come un cambiamento significativo che richiede un adattamento sia tecnico che comportamentale.
Il DESNZ ha introdotto una serie di programmi di sovvenzioni per sostenere la transizione. Consapevolezza, costi iniziali e capacità della supply chain rimangono sfide importanti da superare. Affrontare queste aree sarà fondamentale per accelerare l'adozione e rimanere sulla strada giusta per le ambizioni a lungo termine del Regno Unito.
Per supportare il programma di decarbonizzazione dell'energia domestica di DESNZ, l'organizzazione ha incaricato IBM Consulting di progettare e realizzare SIGMA, l'applicazione integrata di gestione delle sovvenzioni di Salesforce. Questa piattaforma di dati e AI basata su Salesforce semplifica l'amministrazione dei finanziamenti nazionali, migliora i servizi ai cittadini e rafforza il processo decisionale basato sui dati, aiutando DESNZ a perseguire le sue ambizioni a lungo termine in modo più efficiente.
Lavorando a stretto contatto con i team Policy e Integrated Corporate Services - Digital, IBM Consulting ha valutato l’intero ciclo di vita del programma di sovvenzioni, dalla strategia dei canali e progettazione dei KPI fino alle soluzioni CRM scalabili. Il team ha preso in considerazione requisiti orientati al futuro, come la conservazione dei dati per oltre 25 anni e il ruolo crescente dell’AI a livello di analytics, governance, implementazione standardizzata e valorizzazione dei risultati.
IBM Consulting ha riunito un team multidisciplinare per creare un approccio solido alla gestione del portfolio. Questo includeva la definizione della visione del prodotto, della roadmap, dell'architettura, dei benefici e della governance, così come l'introduzione di modalità di lavoro orientate al prodotto, supportate da DevOps, per una consegna più rapida e con più release. Con la maturazione della piattaforma SIGMA, IBM Consulting ha contribuito a stabilire il modello operativo a lungo termine della piattaforma e ha trasferito la proprietà a ICS, assicurando all'organizzazione le funzionalità e l'indipendenza necessarie per mantenere e far crescere la piattaforma.
Una costante attenzione al cliente è alla base dell'intero programma, dando vita a un percorso ottimale per tutti gli utenti. Una governance unificata e un approccio DevOps condiviso hanno garantito qualità, riutilizzabilità e produttività in tutto lo sviluppo.
Salesforce Marketing Cloud, Data Cloud e Public Sector Solutions hanno fornito interfacce intuitive, l’adeguata corrispondenza funzionale e l’architettura modulare necessarie per una configurazione rapida e un miglioramento continuo.
Attraverso una stretta collaborazione, i team Digital e Policy di Salesforce, IBM e ICS hanno accelerato lo sviluppo e ridotto gli sforzi necessari riutilizzando componenti configurabili su tutta la piattaforma.
Combinando le funzionalità di Salesforce con gli acceleratori e le competenze di delivery di IBM Consulting, il team è riuscito a implementare la soluzione molto più velocemente (circa il 70% più velocemente rispetto ad approcci aziendali comparabili). Salesforce Data Cloud ha permesso un'integrazione fluida con i sistemi di pagamento, rafforzando il flusso di dati e migliorando l'efficienza operativa in tutto il programma.
Le prime tappe dell'implementazione hanno incluso l'onboarding di tre fornitori chiave di DESNZ, cinque prodotti e la formazione alla gestione dei workflow per oltre 30 dipendenti pubblici. L'automazione ha già ridotto notevolmente lo sforzo manuale, sostituendo attività come la gestione dei fogli di calcolo, il caricamento batch e la riconciliazione dei dati con processi digitali più snelli. I primi indicatori mostrano un netto miglioramento della produttività di DESNZ.
La piattaforma SIGMA è ora utilizzata attivamente presso oltre 270 autorità locali, dove supporta una gestione delle sovvenzioni uniforme e di alta qualità su tutto il territorio nazionale. IBM Consulting ha collaborato con gli utenti business e il team digitale per sviluppare le funzionalità e le capacità necessarie al successo a lungo termine, coprendo ambiti come web analytics, data science, proprietà del prodotto, gestione del prodotto e delivery multi-vendor.
Con la piattaforma Salesforce ora integrata e scalabile, DESNZ è ben posizionata per accelerare il raggiungimento dei suoi obiettivi nazionali relativi alle pompe di calore e all’energia pulita. Una gestione del portfolio migliorata e l'automazione aiuteranno il dipartimento a progredire più rapidamente verso la decarbonizzazione dei 30 milioni di abitazioni del Regno Unito, trasformando l'ambizione strategica in risultati misurabili nel percorso verso il net zero.
DESNZ (Department for Energy Security and Net Zero), costituito a febbraio 2023, è responsabile della sicurezza energetica nel Regno Unito, della tutela dei contribuenti e del raggiungimento del net zero. Guida la missione del governo di raggiungere l’energia pulita entro il 2030 e mira a promuovere la decarbonizzazione domestica durante questa legislatura, riducendo le bollette e la povertà energetica, pur decarbonizzando il settore edilizio.
© Copyright IBM Corporation. Marzo 2026.
IBM, il logo IBM e IBM Consulting sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.