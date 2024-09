Nel 2022, Deoleo è diventata la prima società spagnola di beni di largo consumo (FMCG) specializzata nell'olio EVO a mostrare l'origine e la tracciabilità dei suoi prodotti, bottiglia per bottiglia. E lo ha fatto lavorando fianco a fianco con IBM, che ha fornito tecnologia e guida. Insieme, le due aziende hanno introdotto un innovativo codice QR univoco per ogni bottiglia di Deoleo, che consente ai consumatori di scoprire tutti i segreti dell'olio EVO acquistato. Scansionando il codice con il cellulare, i consumatori possono ripercorrere tutte le fasi attraversate da un determinato lotto, scoprendone l'origine, la varietà delle olive, il processo di certificazione di qualità, le proprietà organolettiche e l'origine della produzione sostenibile dell'olio Maestros de Hojiblanca del marchio. Tutte queste informazioni vengono ottenute da un database certificato con la tecnologia blockchain di IBM Food Trust.

Il percorso dell'olio, dall'oliva al tavolo, è disponibile nel mercato spagnolo attraverso le tre varietà di olio EVO Maestros de Hojiblanca dalla gamma "Oda a Nuestra Tierra", la n. 5, n. 6 e n. 7. Dopo questo test pilota, la soluzione è stata estesa a diversi marchi in diversi mercati, come Francia e Stati Uniti.

L'implementazione è stata eseguita da team diversi, come il reparto acquisti delle materie prime, qualità, operazioni, marketing, IT e ufficio legale, sempre accompagnati da IBM Consulting. Le fasi fondamentali di questo processo sono state la definizione e la parametrizzazione del processo di IBM Food Trust, la progettazione dell'interfaccia per i consumatori, l'integrazione di partner esterni e l'adattamento del packaging.

La tecnologia IBM ha permesso di lanciare in tempi brevissimi la soluzione più innovativa e avanzata per questo tipo di prodotto, soprattutto considerando aspetti complessi come i dati dell'intera catena del valore, le verifiche univoche, immutabili e indipendenti, l'incorporazione dei fornitori chiave e l'identificazione univoca di ogni bottiglia di olio d'oliva.