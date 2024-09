"Da più di un secolo, Deluxe fornisce soluzioni e piattaforme innovative che rivoluzionano il modo in cui le aziende pagano, vengono pagate e crescono. La nostra potente scalabilità supporta milioni di piccole imprese, migliaia di istituti finanziari e centinaia dei più grandi marchi di consumo del mondo, elaborando un volume di pagamenti annuale di circa 3 trilioni di dollari. Il nostro successo e, per estensione, il successo dei nostri clienti, dipende dalla nostra capacità di anticipare i pagamenti, il marketing e le tendenze operative, comprese le tecnologie rivoluzionarie che generano nuove opportunità di business.

L'Al generativa è uno di questi punti cardine; un punto di svolta tecnologico per molti settori, incluso il nostro. Ma è importante riconoscere che l'AI pensata per i consumatori non è la stessa cosa dell'AI pensata per le imprese. L'AI aziendale è progettata per risolvere problemi aziendali reali. Le funzionalità dell'AI generativa, come quelle di IBM watsonx, consentono alle aziende di aumentare rapidamente la produttività e il time to value. I foundation model open-source, proprietari o ibridi forniscono le analisi e gli approfondimenti che consentono alle aziende e alle organizzazioni di personalizzare e scalare i casi d'uso in base alle proprie esigenze. L'AI conversazionale di livello enterprise migliora l'esperienza del cliente e accelera i tempi di risposta. Crediamo che l'esperienza e le tecnologie di AI incentrate sull'impresa contribuiranno a far avanzare i nostri clienti e le nostre aziende nel prossimo secolo".



Yogaraj (Yogs) Jayaprakasam

Chief Technology & Digital Officer

Deluxe Corporation