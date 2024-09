Qaish Kanchwala è Engineering Manager di Machine Learning (ML) presso The Weather Company e gestisce un team di otto ingegneri di DevOps, ML e data engineer. Il team è responsabile della costruzione e dell'addestramento dei modelli ML utilizzati nella produzione per The Weather Company. La maggior parte delle sue responsabilità riguardano la progettazione di soluzioni per il team di ingegneri e la garanzia che il lavoro venga svolto in tempo.

The Weather Company è diventata un'organizzazione data-first. Per il team di Kanchwala, questo significa lavorare con i dati su casi d'uso di apprendimento automatico (ML) per la pubblicità dei clienti, la personalizzazione e le previsioni sulle condizioni di integrità. Poiché lo stato futuro della pubblicità non fa più affidamento su cookie o altri identificatori, il suo team utilizza i dati per prevedere i segmenti di utenti, che vengono poi utilizzati per varie campagne pubblicitarie.