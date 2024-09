Per supportare al meglio l'ampia comunità di sviluppatori interni—quasi 700 su un totale di circa 1.500 sviluppatori e analisti di business associati—e per garantire una piattaforma di sviluppo z Systems stabile e affidabile, Danske Bank ha effettuato l'upgrade alla più recente offerta IBM Application Delivery Foundation for z Systems (ADFz). Ciò fornisce un set completo di strumenti core progettati per aumentare l'efficienza nella creazione e manutenzione di applicazioni per ambienti IBM z/OS. Con un modello di distribuzione continua che offre miglioramenti incrementali sotto forma di aggiornamenti mensili, ADFz aiuta inoltre gli ambienti z Systems a tenere il passo con le funzionalità e gli approcci più recenti.

ADFz include i seguenti strumenti: IBM Developer for z Systems, che fornisce strumenti di produttività per lo sviluppo delle applicazioni; IBM Debug Tool for z/OS, uno strumento di debug interattivo a livello di sorgente per applicazioni compilate; IBM Fault Analyser for z/OS, che raccoglie informazioni in tempo reale per aiutare gli sviluppatori a comprendere le terminazioni anomale delle applicazioni; IBM File Manager for z/OS, che offre una migliore elaborazione dei file quando si lavora con set di dati su z Systems; e IBM Application Performance Analyser for z/OS, che segnala come le applicazioni utilizzano le risorse disponibili.

"L'aspetto positivo di ADFz e IBM Developer for z Systems è che quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per distribuire rapidamente il software si trova in un'unica interfaccia," afferma Jensen. "Siamo in grado di gestire l'intero ciclo di vita del software z Systems, dallo sviluppo al collaudo, dalla documentazione alla risoluzione dei problemi, il tutto all'interno di un ambiente facile da usare e rapidamente accessibile agli sviluppatori che non conoscono z Systems. Ciò promuove una maggiore velocità ed efficienza e aiuta a colmare il divario tra lo sviluppo per z/OS e lo sviluppo per altre piattaforme come .NET. Ciò è particolarmente importante poiché portiamo nuovi sviluppatori nel team e semplifica la creazione e l'esecuzione di applicazioni ibride che utilizzano servizi COBOL o CICS® combinati con un nuovo front-end web."

Danske Bank ha sviluppato il proprio strumento di test unitario ed è stata in grado di integrarlo nell'ambiente IBM Developer for z Systems, consentendo un flusso continuo dallo sviluppo ai casi di test, ai test unitari, all'aggiunta della logica aziendale e, infine, alla transizione in produzione.

"A quel punto abbiamo a disposizione gli strumenti di analisi e debug per tracciare e comprendere gli errori," afferma Jensen. "L'intero processo è più rapido e intuitivo all'interno di IBM Developer for z Systems, con un facile accesso a nuovi strumenti che abbiamo sviluppato. Ad esempio, abbiamo uno strumento chiamato "Application Diagnostic Systems". Questo utilizza l'API Fault Analyzer per estrarre i dump di sistema dal mainframe consentendone l'apertura direttamente nell'IDE. Puoi vedere lo stato del programma in produzione e la sua storia in quell'ambiente, puoi vedere la sua criticità e se ti è consentito apportare modifiche e puoi aggiungere commenti o note in modo che altre persone siano a conoscenza di eventuali problemi.

Poulsen aggiunge: "Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i laboratori IBM, in particolare per ispirarli a incorporare le nostre funzionalità sviluppate internamente negli strumenti IBM. È un ottimo rapporto bilaterale e apprezziamo la collaborazione."

Mentre le transazioni principali e le informazioni sui clienti risiedono sulla piattaforma z Systems, i servizi front-end spesso si trovano su altre piattaforme. Offrendo ambienti grafici simili per gestire lo sviluppo e i test su entrambi i lati, Danske Bank sta contribuendo a ridurre i potenziali ostacoli alla collaborazione.

"Stiamo anche migrando il nostro codice COBOL e PL/1 da vecchi repository a Rational Team Concert," commenta Jensen. "Ciò contribuirà a rimuovere i limiti allo sviluppo parallelo e renderà più semplice attrarre una nuova generazione di sviluppatori affinché lavorino con funzionalità collaudate senza lo shock culturale di lavorare su schermi verdi!"

Gli strumenti all'interno di ADFz svolgono un ruolo chiave nel mantenere il panorama z Systems sempre in modo ottimale, come spiega Jensen: "Utilizziamo gli strumenti IBM per monitorare le prestazioni e la disponibilità di tutto, dai sistemi CICS back-end fino agli scenari di sviluppo. Inoltre, in qualità di proprietari di strumenti, abbiamo creato altri sistemi di monitoraggio utilizzando alcune delle API IBM. Ad esempio, proprio stamattina si è verificata una situazione in cui parte dello strumento di debug era inattivo e il nostro sistema di monitoraggio ci ha consentito di reagire e risolvere rapidamente la situazione, invece di attendere che un cliente interno ci informasse della presenza del problema.

"Monitoriamo anche i Problem Determination Tools per vedere cosa sta succedendo nell'intero ambiente z Systems. Le API si collegano al nostro front-end basato su Java, la Remote Application Platform (RAP) all'interno di Eclipse, che fornisce dashboard di facile interpretazione degli indicatori chiave di prestazione."