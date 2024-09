Dan.com iniziato creando un pool di domini inutilizzati per facilitare agli utenti la ricerca di nomi di dominio disponibili. «Riuniamo l'inventario e l'offerta da tutte le fonti possibili tramite la nostra api del pool dei domini inutilizzati, in modo da avere un inventario condiviso di nomi di dominio non utilizzati e disponibili che possono essere distribuiti», spiega Sardeha.

Tuttavia, Dan.com doveva ancora risolvere i problemi legati al trasferimento dei nomi di dominio da un utente e da una società di registrazione a un'altra. Nel mercato primario, ci sono migliaia di società che gestiscono i domini, ognuna dei quali ha i propri processi e lock-in, il che ha reso queste transazioni complicate, lunghe e costose. Per raggiungere i suoi obiettivi, Dan.com ha capito di dover utilizzare la tecnologia blockchain. «Ci siamo resi conto che la blockchain poteva aiutarci, ad esempio, con funzionalità di contratto intelligente e un registro pubblico in modo da poter automatizzare e scalare processi che in precedenza erano manuali, che vanno dalla creazione di contratti legali all'effettivo trasferimento del dominio fino alla consegna», afferma Sardeha.

Dan.com ha collaborato con IBM e Unchain per creare una soluzione blockchain. «Abbiamo fatto funzionare molto facilmente la blockchain sui servizi IBM. Non voglio nemmeno pensare a quali problemi avremmo dovuto affrontare se avessimo dovuto configurare i nostri server», dice Sardeha. Utilizzando la tecnologia IBM Blockchain, Dan.com ha automatizzato il processo per il cambio di proprietà di un dominio senza il coinvolgimento di intermediari. «Questa automazione ci offre nuove opportunità perché le transazioni relative ai domini non richiedono settimane per essere completate e possiamo offrire tipi di transazioni più complesse, come il leasing o il noleggio di un dominio, in modo scalabile», afferma Sardeha. La soluzione può anche gestire automaticamente situazioni come la fine del periodo di leasing o noleggio di un nome di dominio e la restituzione del dominio al venditore.

Dan.com utilizza il registro di verifica delle transazioni relative ai domini pubblici della soluzione blockchain per sostituire l'obsoleto database WHOIS. Gli utenti possono accedere al blockchain explorer pubblico di Dan.com per verificare se un dominio è oggetto di un accordo e vedere quanti proprietari ha. Grazie a queste informazioni, gli utenti possono evitare le sfide legali associate all'offerta di noleggio e leasing di domini, in quanto il registro funge da notaio inconfutabile che traccia chi possiede ogni dominio e chi è legalmente responsabile per i contenuti pubblicati su un dominio.