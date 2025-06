Oggi Damen gestisce le configurazioni di oltre 2.700 navi su DMMS realizzate con IBM Maximo. Con questa nuova visibilità sul suo asset, l'organizzazione può coordinare le operazioni quotidiane in modo più efficace e accurato. Come spiega Fokko Verburg, "Passare alla gestione intelligente degli asset con DMMS ci offre un modo più affidabile per capire se e quando viene eseguita la manutenzione, il che ci aiuta a ridurre i rischi nei nostri contratti".

DMMS sta anche aiutando Damen a far crescere la sua attività di servizi e a massimizzare il valore della vita del cliente. A seguito dell'integrazione di DMMS con il portale MyDamen, per i clienti è più facile esplorare i servizi extra a disposizione e individuare i ricambi e la manutenzione di cui le loro navi potrebbero aver bisogno. Inoltre, acquistare questi servizi dal gruppo Damen ora è più facile.

Arnout Jorritsma aggiunge: "Il sistema DMMS basato su IBM Maximo ci sta aiutando a raggiungere un modello in cui restiamo vicini ai clienti per tutta la vita delle loro navi. Ora che abbiamo a disposizione insight nelle configurazioni della nostra base installata, possiamo prevedere meglio quando determinati componenti richiederanno una riparazione o diventeranno obsoleti. Questo crea grandi opportunità di offrire servizi aggiuntivi e pezzi di ricambio a queste navi."

Il viaggio di Damen con il DMMS è solo all'inizio. L'organizzazione continua a lavorare con LAMA Empowerz per ampliare la piattaforma a nuove aree di business e migliorare le funzionalità. Implementando IBM Maximo Mobile come strumento per i suoi tecnici impegnati sul campo, Damen mira a portare i livelli dei servizi a uno standard ancora più elevato. Questa offerta consentirà ai tecnici Damen di inviare tramite e-mail i report dei lavori direttamente dall'app mobile e ai clienti di approvare i lavori con una firma digitale. Damen sta inoltre collaborando con gli sviluppatori IBM per migliorare la funzionalità di ispezioni mobili introducendo report sui risultati delle ispezioni, che possono essere poi condivisi con i clienti.

Thijs van Dorssen conclude: "Il sistema DMMS basato su IBM Maximo sta davvero crescendo nella nostra organizzazione. Sta diventando sempre più fondamentale per l'individuazione e la gestione degli asset, non solo in Damen Services, ma in tutta la nostra attività globale. Non vediamo l'ora di sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte. Stiamo già collaborando con IBM e LAMA Empowerz per sviluppare congiuntamente un assistente per la gestione della configurazione con AI integrata, utilizzando IBM watsonx Orchestrate™ come parte del sistema DMMS. Prevediamo che questo ci consentirà di creare più configurazioni di navi in meno tempo e a costi inferiori e di coprire più prodotti nel corso dell'anno."