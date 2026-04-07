Meraviglie del magazzino: il salto di automazione di Dahl con IBM

Dahl ha collaborato con IBM per modernizzare le operazioni di stoccaggio e logistica, realizzando una struttura altamente automatizzata e progettata per scalabilità ed efficienza. IBM Instana Observability per il monitoraggio, IBM Turbonomic per l’ottimizzazione delle risorse e Red Hat® OpenShift® per l’orchestrazione dei container hanno avuto ruoli chiave. L’iniziativa ha incluso anche una completa revisione dell’infrastruttura digitale e un nuovo sito di e-commerce per garantire esperienze del cliente in tutti i canali.

La trasformazione ha unificato più marchi sotto Dahl e ha introdotto i test di automazione nel nuovo magazzino. “La struttura è stata costruita appositamente per ottenere un’automazione dell’85-90% per riga d’ordine,”dice Sundberg. “I test iniziali mostrano risultati promettenti: riduzione dei processi manuali, aumento della produttività e stiamo convalidando le prestazioni in condizioni reali”. Turbonomic ha aiutato a scalare i pod in OpenShift con raccomandazioni precise sulle risorse, garantendo prestazioni costanti.

Instana Smart Alerts e la dashboard basata su AI hanno consentito il monitoraggio proattivo di tutte le applicazioni in un’unica visualizzazione a colori. “Ora possiamo visualizzare tutto meglio,” afferma Sundberg. Dahl utilizza inoltre la funzione Instana Smart Alerts per monitorare l’intera catena di applicazioni, incluso il gateway API. Analizzando i modelli di errore in un intervallo di 10 minuti, Smart Alerts fornisce avvisi tempestivi quando si verificano anomalie, aiutando il team ad intervenire prima che i problemi si aggravino. A differenza del monitoraggio tradizionale che si concentra su risorse isolate e richiede configurazioni complesse, Instana correla automaticamente i dati tra i servizi per attivare eventi significativi. In combinazione con strumenti di visualizzazione e telemetria open-source, questo approccio offre a Dahl la full stack observability e un controllo proattivo sui suoi workflow critici. “Ora vediamo il portfolio completo delle applicazioni, con un flusso di dati in tempo reale. Se qualcosa diventa rosso o giallo, possiamo identificare e gestire immediatamente il potenziale problema prima che influisca sui tempi di risposta al cliente”. Ciò ha rafforzato le funzionalità DevOps di Dahl, garantendo le prestazioni delle applicazioni e la qualità del codice prima della messa in funzione.

Il lancio del nuovo sito di e-commerce di Dahl è stato una tappa cruciale nella trasformazione dell’azienda. Dopo due tentativi di lancio falliti, causati da problemi di integrazione backend con il sistema ERP, il team ha utilizzato IBM Instana per ottenere la full stack observability e identificare le cause principali in tempo reale. “Prima di Instana, elaboravamo i log e speravamo di guardare nel posto giusto,” afferma Sundberg. Con Instana Smart Alerts e la telemetria in tempo reale, il terzo lancio è riuscito senza intoppi, consentendo al team di risolvere i problemi via via che si presentavano. Il sito è andato online quattro mesi prima del previsto, raggiungendo un ROI del 100% su Instana in appena un paio di mesi. Le prestazioni sono migliorate drasticamente, con i tempi di risposta che sono passati da circa cinque secondi a meno di due millisecondi, aumentando la soddisfazione dei clienti e promuovendo un maggior numero di acquisti.