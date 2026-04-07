Meraviglie del magazzino: il salto di automazione di Dahl con IBM

Dahl e IBM
Saint-Gobain, leader globale nell'edilizia sostenibile, si affida alla sua controllata Dahl per offrire soluzioni ad alte prestazioni nei mercati edilizi. Il magazzino di Dahl operava al 140% della capacità, causando inefficienze, ritardi e aumento dei costi. "Questa situazione non era sostenibile", afferma Roger Sundberg, Development and Operations Specialist. I dirigenti erano preoccupati per la soddisfazione dei clienti e la scalabilità e hanno chiesto di intraprendere azioni urgenti.
Per sostenere la crescita, Dahl ha lanciato un'iniziativa di modernizzazione per espandere i magazzini, ottimizzare la logistica e ricostruire l'infrastruttura IT di base. È stato inoltre introdotto un nuovo sito di e-commerce per migliorare agilità, scalabilità ed esperienza del cliente sui canali fisici e digitali, garantendo successo a lungo termine e leadership di mercato.
Dahl ha collaborato con IBM per modernizzare le operazioni di stoccaggio e logistica, realizzando una struttura altamente automatizzata e progettata per scalabilità ed efficienza. IBM Instana Observability per il monitoraggio, IBM Turbonomic per l’ottimizzazione delle risorse e Red Hat® OpenShift® per l’orchestrazione dei container hanno avuto ruoli chiave. L’iniziativa ha incluso anche una completa revisione dell’infrastruttura digitale e un nuovo sito di e-commerce per garantire esperienze del cliente in tutti i canali.
La trasformazione ha unificato più marchi sotto Dahl e ha introdotto i test di automazione nel nuovo magazzino. “La struttura è stata costruita appositamente per ottenere un’automazione dell’85-90% per riga d’ordine,”dice Sundberg. “I test iniziali mostrano risultati promettenti: riduzione dei processi manuali, aumento della produttività e stiamo convalidando le prestazioni in condizioni reali”. Turbonomic ha aiutato a scalare i pod in OpenShift con raccomandazioni precise sulle risorse, garantendo prestazioni costanti.
Instana Smart Alerts e la dashboard basata su AI hanno consentito il monitoraggio proattivo di tutte le applicazioni in un’unica visualizzazione a colori. “Ora possiamo visualizzare tutto meglio,” afferma Sundberg. Dahl utilizza inoltre la funzione Instana Smart Alerts per monitorare l’intera catena di applicazioni, incluso il gateway API. Analizzando i modelli di errore in un intervallo di 10 minuti, Smart Alerts fornisce avvisi tempestivi quando si verificano anomalie, aiutando il team ad intervenire prima che i problemi si aggravino. A differenza del monitoraggio tradizionale che si concentra su risorse isolate e richiede configurazioni complesse, Instana correla automaticamente i dati tra i servizi per attivare eventi significativi. In combinazione con strumenti di visualizzazione e telemetria open-source, questo approccio offre a Dahl la full stack observability e un controllo proattivo sui suoi workflow critici. “Ora vediamo il portfolio completo delle applicazioni, con un flusso di dati in tempo reale. Se qualcosa diventa rosso o giallo, possiamo identificare e gestire immediatamente il potenziale problema prima che influisca sui tempi di risposta al cliente”. Ciò ha rafforzato le funzionalità DevOps di Dahl, garantendo le prestazioni delle applicazioni e la qualità del codice prima della messa in funzione.
Il lancio del nuovo sito di e-commerce di Dahl è stato una tappa cruciale nella trasformazione dell’azienda. Dopo due tentativi di lancio falliti, causati da problemi di integrazione backend con il sistema ERP, il team ha utilizzato IBM Instana per ottenere la full stack observability e identificare le cause principali in tempo reale. “Prima di Instana, elaboravamo i log e speravamo di guardare nel posto giusto,” afferma Sundberg. Con Instana Smart Alerts e la telemetria in tempo reale, il terzo lancio è riuscito senza intoppi, consentendo al team di risolvere i problemi via via che si presentavano. Il sito è andato online quattro mesi prima del previsto, raggiungendo un ROI del 100% su Instana in appena un paio di mesi. Le prestazioni sono migliorate drasticamente, con i tempi di risposta che sono passati da circa cinque secondi a meno di due millisecondi, aumentando la soddisfazione dei clienti e promuovendo un maggior numero di acquisti.
In seguito alla trasformazione, Dahl ha ottenuto tempi di elaborazione e consegna degli ordini più rapidi, grazie a una strategia logistica centralizzata e a punti vendita automatizzati, operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutta la Svezia. Gli strumenti di IBM hanno consentito la risoluzione proattiva dei problemi e hanno aiutato a consolidare il monitoraggio da dieci soluzioni a quattro, aumentando l'observability e l'affidabilità.
Le funzionalità di correzione degli incidenti di Instana hanno accelerato di quattro mesi il lancio del nuovo sito di e-commerce di Dahl, garantendo un ROI del 100% in poche settimane. I tempi di risposta sono scesi da cinque secondi a meno di due millisecondi, aumentando la soddisfazione dei clienti e gli acquisti. L'automazione nella realizzazione degli ordini è passata dal 60% all'80-90%, con 10 test su 12 che hanno eseguito con successo automazioni di magazzino al 120% del volume massimo di ordini.
"L'uso combinato di Instana e Turbonomic ci fornisce un monitoraggio e un'ottimizzazione end-to-end, migliorando la nostra capacità di gestire efficacemente le risorse," osserva Sundberg. "Questo ci ha permesso di consolidare il nostro ambiente di monitoraggio da dieci soluzioni a quattro, aumentando l'observability e individuando più rapidamente potenziali problemi".
"Instana e Turbonomic hanno individuato ed eliminato i problemi di prestazioni che interferivano con il movimento della merce," spiega Sundberg. "Dopo 10 dei 12 test, abbiamo eseguito con successo le automazioni del magazzino al 120% del volume massimo degli ordini, dimostrando il potenziale del sistema. Questi test fanno parte di un processo di validazione continuo, per garantire prestazioni uniformi prima dell'implementazione su larga scala".
Questi risultati non solo hanno migliorato l'efficienza operativa e la soddisfazione del cliente, ma hanno anche rafforzato il vantaggio competitivo di Dahl nel settore logistico svedese in rapida evoluzione, posizionando l'azienda quale benchmark per l'innovazione e la reattività.
Dahl è un polo di costruzione e sviluppo in Svezia, dove fornisce impianti HVAC, sistemi idraulici e materiali da costruzione in tutto il paese. Con sede a Stoccolma, Dahl è una sussidiaria di Saint-Gobain Distribution Sweden, che possiede numerose altre sussidiarie.
© Copyright IBM Corporation. Marzo 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.