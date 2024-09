Per realizzare le proprie ambizioni di crescita, Ctac, azienda che integra business e cloud, ha puntato a espandersi in nuovi mercati, cercando settori che ancora non sfruttavano appieno la rivoluzione del cloud e dell'outsourcing. Il team ha scoperto che molte aziende del settore immobiliare e della vendita al dettaglio erano disposte a esternalizzare le proprie operazioni IT, ma le soluzioni pronte all'uso dei maggiori fornitori non erano sufficientemente personalizzate per soddisfare le loro esigenze. Ctac si è proposta per offrire loro assistenza e così facendo ha trasformato l'attività con lo sviluppo della sua proprietà intellettuale.

Hans Gootjes, Enterprise Architect and Cloud Business Developer di Ctac, spiega: "Abbiamo deciso di creare una soluzione pensata appositamente per le aziende che operano nel mercato immobiliare olandese. Per supportare ogni aspetto del loro business, la nostra soluzione riunisce SAP S/4HANA come digital core con altri prodotti leader del settore come le soluzioni SAP Customer Experience (in precedenza SAP Hybris) e SAP Cloud Platform Integration. La nostra soluzione per il settore immobiliare viene eseguita nel nostro data center e i clienti vi accedono in modalità Software-as-a-Service [SaaS].

“Analogamente, abbiamo creato una soluzione per il settore della vendita al dettaglio mettendo insieme i migliori prodotti di una vasta gamma di fornitori. La nostra soluzione per la vendita al dettaglio sfrutta SAP S/4HANA, SAP Customer Activity Repository, SAP Extended Warehouse Management, SAP Forecasting and Replenishment e SAP Cloud for Customer, insieme a soluzioni di terze parti per gestire le informazioni sui prodotti e altri dati.

“Conclusa la fase di sviluppo, ci siamo impegnati a trovare la migliore piattaforma su cui lanciare le nuove soluzioni. Per affidarci per intero le loro operazioni IT, i potenziali clienti dovevano avere la certezza che fossimo in grado di soddisfare le loro elevate aspettative in termini di prestazioni e affidabilità. E ovviamente, per concludere l’accordo, era necessario che le nostre offerte venissero proposte a un prezzo interessante”.

Ctac ha iniziato la ricerca di una piattaforma in grado di fornire prestazioni, scalabilità e affidabilità eccezionali a un costo conveniente.