Dai dati frammentati alla competenza immediata: come il CSO ha ampliato il supporto alle vendite e alla sostenibilità con watsonx
Il Chief Sustainability Office di IBM (CSO) si trova al centro dei dati di sostenibilità più critici dell'azienda (le informazioni alla base degli obiettivi ambientali) aiutano i venditori a conquistare la fiducia dei clienti e consentono la conformità. Col tempo, le richieste di questi dati sono cresciute in volume e complessità. Sono cresciute le aspettative riguardo a risposte più dettagliate e personalizzate, la cui elaborazione, se effettuata secondo la procedura esistente, richiedeva sempre più tempo.
Senza un sistema centralizzato, il team mancava di visibilità sulle tendenze emergenti, aveva una capacità limitata di scalare il supporto e faticava a dare priorità alle opportunità di alto valore. I venditori operavano spesso sulla base di informazioni frammentarie o obsolete, costringendo gli specialisti a dedicare molto tempo alla ricerca delle risposte, rallentando così i tempi e limitando la capacità di IBM di agire sulla base degli insight raccolti sul campo. Per una funzione sempre più fondamentale ai fini della credibilità e del rigore operativo di IBM, questo approccio distribuito ha creato attriti evitabili e ha comportato un carico di lavoro aggiuntivo. Riconoscendo la necessità di un modello più moderno e scalabile, l’organizzazione ha fatto ricorso all’AI per trasformare le modalità di accesso e applicazione delle competenze in materia di sostenibilità.
Per modernizzare le modalità di accesso alle competenze in materia di sostenibilità all’interno dell’organizzazione, IBM ha sviluppato AskSustainability, un agente basato sull’AI progettato per fungere da esperto istituzionale. L'agente automatizza le risposte alle richieste di routine e fornisce accesso immediato a dati di sostenibilità come metriche operative, politiche aziendali o impronta di carbonio specifica per i clienti, offrendo risposte affidabili e accurate invece di richiedere all'utente di cercare su sistemi frammentati con metriche potenzialmente obsolete.
AskSustainability permette ai venditori di rispondere alle esigenze dei clienti con maggiore rapidità e accuratezza. E quando è richiesta una competenza più approfondita, l'agente mette in contatto gli utenti direttamente con gli specialisti giusti, assicurando che l'intuizione umana venga applicata laddove crea più valore, evitando però il tempo perso nel cercare l'esperto giusto.
AskSustainability si basa su watsonx.ai IBM, che favorisce la comprensione linguistica dell'agente e il recupero di informazioni accurate, e su IBM Watsonx Orchestrate, che automatizza i workflow determinando la prossima migliore azione in base all'intento dell'utente. Insieme, queste capacità riuniscono 50 fonti di dati precedentemente separate in un'unica esperienza conversazionale. Questo consolidamento ha ridotto in modo significativo il lavoro ripetitivo e ha consentito agli specialisti CSO di concentrarsi su attività strategiche di maggior valore.
L'introduzione di AskSustainability ha portato a un immediato aumento di velocità, coerenza ed efficienza operativa in tutto il workflow della sostenibilità. Le risposte automatiche sono state generate dall'agente AI in pochi secondi, riducendo in modo significativo i tempi complessivi del ciclo di risposta. Nei primi quattro mesi dal lancio, la soluzione ha influenzato una pipeline di vendite stimata di 50 milioni di USD, dimostrando la rapidità con cui gli insight abilitati dall'AI possano tradursi in valore aziendale se integrati nel punto di necessità.
La soluzione si è inoltre integrata perfettamente per gli utenti negli hub strategici di IBM (AskSales, AskIBM e Slack) rendendo accessibili gli insight basati sui dati ovunque lavorino i team. Fornendo l'accesso in linguaggio naturale alle conoscenze delle PMI, AskSustainability ha ridotto in modo significativo lo sforzo manuale necessario per rispondere a questo tipo di domande. Entro quattro mesi dal lancio, la soluzione aveva già supportato un potenziale ricavo stimato di 50 milioni di USD, rivelando il potenziale più ampio di creazione del valore che gli insight intelligenti sulla sostenibilità possono generare con l'espansione dell'adozione. Insieme, questi risultati consentono a IBM di evolvere le operazioni di sostenibilità su larga scala, aiutando l'organizzazione a soddisfare le crescenti aspettative con maggiore intelligenza, velocità e precisione.
Il Chief Sustainability Office guida l'approccio di IBM alla sostenibilità applicando i punti di forza dell'azienda in AI, Quantum e Hybrid Cloud. Il team si concentra sull'avanzamento della sostenibilità nelle operazioni, nella supply chain, nei prodotti e nei servizi di IBM, lavorando a stretto contatto con gruppi interni e esterni all'azienda per affrontare sfide più ampie di sostenibilità. Guidato dall'impegno a integrare la sostenibilità in ogni aspetto del lavoro e dell'innovazione di IBM, l'ufficio svolge un ruolo centrale nel plasmare il modo in cui la sostenibilità viene definita e realizzata in tutta l'organizzazione.
© Copyright IBM Corporation, giugno 2026.
IBM, il logo IBM, watsonx.ai, e watsonx Orchestrate sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.