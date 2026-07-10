Il Chief Sustainability Office di IBM (CSO) si trova al centro dei dati di sostenibilità più critici dell'azienda (le informazioni alla base degli obiettivi ambientali) aiutano i venditori a conquistare la fiducia dei clienti e consentono la conformità. Col tempo, le richieste di questi dati sono cresciute in volume e complessità. Sono cresciute le aspettative riguardo a risposte più dettagliate e personalizzate, la cui elaborazione, se effettuata secondo la procedura esistente, richiedeva sempre più tempo.

Senza un sistema centralizzato, il team mancava di visibilità sulle tendenze emergenti, aveva una capacità limitata di scalare il supporto e faticava a dare priorità alle opportunità di alto valore. I venditori operavano spesso sulla base di informazioni frammentarie o obsolete, costringendo gli specialisti a dedicare molto tempo alla ricerca delle risposte, rallentando così i tempi e limitando la capacità di IBM di agire sulla base degli insight raccolti sul campo. Per una funzione sempre più fondamentale ai fini della credibilità e del rigore operativo di IBM, questo approccio distribuito ha creato attriti evitabili e ha comportato un carico di lavoro aggiuntivo. Riconoscendo la necessità di un modello più moderno e scalabile, l’organizzazione ha fatto ricorso all’AI per trasformare le modalità di accesso e applicazione delle competenze in materia di sostenibilità.