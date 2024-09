CSL Group Inc.

Dopo aver valutato diverse piattaforme ERP (Enterprise Resource Planning) leader e aver valutato l'ultima versione della sua soluzione esistente, CSL Group ha scelto di rivolgersi a IBM Services per implementare Oracle HCM Cloud e Oracle ERP Cloud.

Karin Jonsson, Corporate Controller di CSL Group, ricorda: "Abbiamo scartato subito l'ultima versione del nostro sistema legacy, perché non era ben mirata al nostro settore e non figurava nel Magic Quadrant di Gartner. La nostra esperienza ci ha dimostrato che il sistema non è molto utilizzato nell’area di Montréal e in passato abbiamo incontrato difficoltà nel trovare assistenza a livello locale.

"Abbiamo valutato tre delle principali soluzioni ERP presenti sul mercato, esaminando fattori quali il costo di implementazione, il costo totale di proprietà e l'ampia gamma di funzionalità. Abbiamo coinvolto gli utenti dei dipartimenti di finanzia e approvvigionamento nel processo di selezione, invitandoli a partecipare alle dimostrazioni dei fornitori e richiedendo poi un feedback.

“Alla fine, abbiamo deciso che Oracle Cloud era la soluzione migliore per la nostra azienda. Abbiamo optato per un'implementazione sul cloud, perché vediamo che il cloud è l'ambito in cui i venditori stanno indirizzando i loro sforzi e investimenti. Inoltre, un'implementazione sul cloud avrebbe consentito al nostro team IT di concentrarsi sul nostro core business durante la trasformazione delle nostre operazioni, anziché doversi dedicare ad altre attività.

"Abbiamo scelto IBM Services per implementare le soluzioni Oracle perché ritenevamo che fossero felici di lavorare con noi in una partnership, piuttosto che assumere il pieno controllo. Volevamo imparare a utilizzare e gestire le soluzioni Oracle, per acquisire un maggiore senso di appartenenza, ed è esattamente ciò che IBM ha fornito".

Lavorando a stretto contatto, IBM e CSL Group hanno implementato le soluzioni Oracle, inclusi i moduli per il contabilità generale, la contabilità fornitori, la gestione della liquidità, le immobilizzazioni, la gestione del capitale umano e gli approvvigionamenti. Per completare l'implementazione, IBM ha adottato il metodo di implementazione agile di IBM Oracle cloud, che consente di aumentare la flessibilità e l'efficienza riducendo i rischi. IBM ha consentito lo sviluppo di applicazioni end-to-end e ha guidato CSL Group in una migrazione di successo verso il cloud, privilegiando alcune applicazioni per la migrazione al cloud in base alle esigenze aziendali. Sostituendo il sistema legacy obsoleto con un'offerta Oracle Cloud all'avanguardia, IBM ha aiutato CSL Group a ridurre i costi e le risorse coinvolte nella gestione delle applicazioni e a liberare valore dalle applicazioni aziendali per promuovere processi decisionali migliori.

Offrendo un supporto in questo passaggio tecnologico, IBM ha aiutato CSL Group ad abbandonare il lavoro manuale e ad automatizzare ulteriormente i processi nei suoi dipartimenti di finanza e risorse umane.

Karin Jonsson osserva: "IBM ci ha aiutato enormemente a definire il progetto in modo da adattarlo alle nostre scadenze brevi per l'implementazione, mantenendo una forte attenzione ai nostri requisiti fondamentali e rimandando il rilascio di alcune funzionalità a fasi successive. Ci siamo trovati bene con il team IBM e lavorare con loro è stato un piacere".

Jean Bernard Caisse, IBM National Leader - Oracle Cloud ERP solutions in Canada, commenta: "Le piccole e medie imprese di solito non si aspettano che i grandi player come IBM operino nel loro campo, ma in realtà ci stiamo muovendo sempre di più verso questo ambito. Ad esempio, abbiamo introdotto CSL Group, un'organizzazione di medie dimensioni, nel nostro IBM Client Innovation Center di Montréal, consentendole di avvalersi della consulenza e del supporto di esperti leader mondiali in Oracle Cloud ERP. Il loro contributo è stato determinante per il successo complessivo dell'implementazione presso CSL Group".

Parallelamente all'implementazione di Oracle, CSL Group ha attuato un cambiamento organizzativo. Eseguendo entrambe le modifiche in parallelo, l'azienda è stata in grado di allineare le applicazioni Oracle alla nuova struttura aziendale, riducendo la necessità di ulteriori modifiche.