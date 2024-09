Nelle frenetiche unità di terapia intensiva, spesso i medici non avevano abbastanza tempo per approfondire le informazioni specifiche richieste per il caso di ciascun paziente. Trattandosi di una malattia nuova, i database dei trattamenti erano spesso incompleti e molti database erano stati creati per gli accademici che lavoravano su un programma di ricerca, non per i medici che si trovavano continuamente ad affrontare situazioni di urgenza nei reparti di terapia intensiva.

Ma poi il Prof. Fraser trovò una soluzione. "Mi sono reso conto che c'erano delle armi segrete che potevamo utilizzare: infatti, avevamo già a disposizione 20.000 cartelle cliniche di pazienti di terapia intensiva", dice. “Sarebbe stato davvero importante per noi riuscire a riunire in qualche modo quei dati”.

All'inizio del 2020, il COVID Critical Care Consortium (COVID Critical) ha avviato lo studio di ricerca Extra-Corporeal Membrane Oxygenation for 2019 novel Coronavirus Acute Respiratory Disease (ECMOCARD). ECMOCARD studia il trattamento e i risultati dei pazienti affetti da COVID-19 negli ospedali partecipanti. Il database ECMOCARD è il più grande archivio globale di informazioni sui pazienti in terapia intensiva per il COVID-19 ed è stato approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Attualmente, il database comprende oltre 3500 pazienti idonei e alimenta le analisi statistiche per i manoscritti, condotte dai colleghi della Queensland University of Technology (QUT).