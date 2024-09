Credito Valtellinese (Creval) è un gruppo bancario italiano di medie dimensioni che si differenzia dalla concorrenza per l'attenzione al servizio e la soddisfazione del cliente. «Siamo molto attenti alla customer delight e alla relazione con il cliente», afferma Matteo Pizzicoli, Director of Banking Organization and Innovation di Creval Sistemi e Servizi (CSS), divisione dei servizi IT di Creval. «Il modo migliore per soddisfare i nostri clienti è concentrarsi contemporaneamente sull’efficienza del servizio e sulla riduzione dei costi. Ciò che differenzia Creval è la rapidità con cui forniamo risposte ai nostri clienti. Ad esempio, possiamo dare una risposta a un cliente che richiede un mutuo in meno di 15 giorni. Per le banche italiane, il tempo medio è di 30-60 giorni».

Posizionandosi come la «banca al dettaglio del futuro», Creval si concentra sull'offerta di servizi di alta qualità e di esperienze distintive per i propri clienti, sia nel mondo digitale che in quello fisico. CSS fornisce i servizi IT dietro le quinte che aiutano la banca a raggiungere i suoi obiettivi di servizio al cliente.

Negli ultimi anni, CSS ha investito in tecnologie all'avanguardia per supportare e automatizzare molti dei suoi processi interni ed esterni. Ad esempio, il dipartimento utilizza i sistemi IBM Business Process Manager per i processi di Business Process Management (BPM) Agile, che gli consentono di lanciare nuove soluzioni bancarie in meno di quattro ore. Ha inoltre effettuato importanti investimenti in sistemi cognitivi come la tecnologia IBM® Watson Analytics per esplorare i megadati nei suoi sistemi CRM.

«A un certo punto, ci siamo resi conto che molti dei nostri processi erano diventati molto semplici e veloci», afferma Pizzicoli. Tuttavia, alcuni processi interni, come il supporto del centro servizi della banca per i dipendenti delle filiali, non erano né automatizzati né efficienti. I dipendenti contattavano il personale del centro servizi, che spesso rispondeva alle stesse domande o ripeteva gli stessi processi più volte nel corso della giornata. «Volevamo concentrarci sulla creazione di una soluzione che riducesse o persino eliminasse l'impegno umano in alcuni dei processi di assistenza del centro servizi più ripetitivi, in modo che il nostro personale potesse concentrarsi sui processi che offrono un maggior valore aggiunto alla banca, ovvero quelli che supportano i clienti».

Creval ha deciso di trasformare il modello di servizio per le operazioni interne del centro servizi. L'idea era quella di un sistema basato sull'intelligenza artificiale in grado di interpretare gli input testuali in linguaggio naturale e di fornire risposte basate sul testo, attivare applicazioni o collegarsi all'assistenza umana, a seconda delle necessità. Il sistema sarebbe stato addestrato su tutte le attività di help desk bancario e su tutti i campi di conoscenza chiave all'interno della banca. CSS intendeva progettare il sistema in un'ottica di miglioramento continuo, utilizzando la tecnologia cognitiva per consentire al sistema di approfondire le proprie conoscenze attraverso l'uso, e misurando la soddisfazione degli utenti in corso d'opera.