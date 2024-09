Credendo ha deciso di standardizzarsi su SAP ERP Financials, come spiega Lode Vermeersch: "Stavamo già utilizzando SAP ERP Financials presso la nostra sede principale in Belgio e siamo rimasti molto soddisfatti delle sue funzionalità.Per noi è stato naturale estenderne l'utilizzo come soluzione standard di contabilità generale e contabile per il gruppo.

"Abbiamo esaminato diversi possibili partner di implementazione e IBM si è distinta.La sua esperienza e competenza nel settore assicurativo e con le implementazioni di SAP ERP Financials sono stati importanti fattori di differenziazione."

"La cosa più impressionante, tuttavia, è stata la comprovata esperienza di IBM nel coordinare progetti in più aree geografiche.Il fatto che IBM potesse fornire consulenti con competenze in lingua locale e una metodologia strutturata per il progetto ha rappresentato una proposta convincente."

Supportata dal team IBM Services, Credendo ha implementato SAP ERP Financials presso le sue affiliate in Repubblica Ceca, Austria, Belgio e Russia, nonché presso filiali locali in alcuni altri Paesi europei.L'azienda utilizza la soluzione SAP per completare le principali attività finanziarie, tra cui la registrazione delle transazioni commerciali aggregate, dei profitti e delle perdite e della contabilità obbligatoria.

Lode Vermeersch continua: "Lavorare con il team IBM Services è stato eccellente.Le implementazioni su larga scala sono sempre una scienza molle: non ci si può aspettare di prevedere tutti i risultati e spesso si incontrano ostacoli lungo il percorso.

“Grazie a IBM, tuttavia, l'implementazione è stata molto ben gestita e fluida.Ogni volta che abbiamo riscontrato problemi, il team dei servizi IBM ci ha aiutato a risolverli e ogni volta che abbiamo richiesto modifiche, hanno risposto rapidamente.Saremo sicuramente disponibili a lavorare nuovamente con il team in futuro."