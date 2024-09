Innanzitutto, Corus Entertainment ha collaborato con Cisco per valutare la propria infrastruttura di rete esistente e mappare il percorso di aggiornamento ottimale. In seguito a questo coinvolgimento, Corus ha deciso di implementare Cisco Catalyst 9300 e Cisco Nexus 9300-EX Series Switches, con Cisco DNA per accelerare e semplificare la gestione e Cisco ACI per agevolare l'automazione della rete.

"Poiché ci stavamo avvicinando alla fine del supporto, abbiamo stabilito scadenze strette per il progetto", spiega Shweta Bajaj. "Uno switchover senza interruzioni alla nuova rete era assolutamente vitale. Oltre alle tecnologie di comunicazione essenziali come telefonia, voice-over-IP e server di email Microsoft Exchange, la nostra rete aziendale fornisce anche servizi per i nostri team di broadcast, come i nostri sistemi di pianificazione e archiviazione del broadcast. Se uno di questi sistemi finisse offline inaspettatamente, l’impatto sul business sarebbe enorme e semplicemente non potremmo permetterci tempi di inattività non pianificati".

Continua: "Lavorando insieme a IBM e Cisco, abbiamo testato scrupolosamente la nuova infrastruttura di rete ed eseguito una distribuzione graduale e in diverse fasi. Grazie al nostro approccio diligente ai test e al supporto e alla guida tempestivi da parte dei team IBM e Cisco, abbiamo effettuato con successo la transizione alla nostra infrastruttura di rete di prossima generazione senza incidere sulle operazioni aziendali”.

Componenti della soluzione