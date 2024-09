Copel è responsabile della fornitura di elettricità a oltre 4,5 milioni di clienti nello stato brasiliano del Paraná. Come ogni economia moderna, questa zona vivace e fiorente potrebbe subire danni per la mancanza di elettricità. Come fornitore di servizi, la riduzione delle prestazioni e della disponibilità dei principali sistemi aziendali di Copel potrebbe quindi avere gravi ripercussioni.

Oltre ai servizi da utility, Copel fornisce anche servizi Internet a banda larga, un altro servizio a valore aggiunto, a un mercato in rapida crescita di oltre 200.000 utenze. Con la previsione di una ulteriore crescita del settore, il team IT si è reso conto che l'infrastruttura server esistente non era più in grado di gestire l'aumento delle richieste.

Nello slang informatico, "tenere le luci accese" significa assicurarsi che i sistemi esistenti continuino a funzionare in modo ottimale; per Copel, questa frase assume anche un significato più letterale. Sapendo che i problemi di prestazioni sarebbero aumentati con l'aumentare del carico di lavoro, l'azienda aveva bisogno di aggiornare i propri server per garantire la regolarità della fornitura di elettricità e banda larga a case e aziende.

Vicente Sloboda, Technical Support Analyst di Copel, spiega: "La strategia IT di Copel prevede un aggiornamento hardware ogni cinque anni, in linea con i termini di garanzia e assistenza. Questo aggiornamento era atteso da tempo perché l'espansione aziendale cominciava a causare problemi di prestazioni.

"Le nostre applicazioni principali, in particolare il sistema di fatturazione, dipendono fortemente da Oracle Database e non avevamo più risorse hardware sufficienti per raggiungere i livelli di prestazioni di cui avevamo bisogno. Stimiamo che il carico di lavoro del nostro Oracle Database crescerà di circa il 15% all'anno per i prossimi cinque anni e la nostra situazione non era chiaramente sostenibile".