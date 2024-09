Il gusto è notoriamente soggettivo: abitudini e preferenze alimentari cambiano in modo significativo tra paesi e regioni. Ciò che gli abitanti di un paese considerano delizioso potrebbe risultare molto meno appetitoso per gli abitanti del paese vicino.

Continental Foods è leader nel settore delle zuppe in diversi paesi europei e commercializza anche molti marchi di salse popolari. L’azienda ha costruito il suo successo a lungo termine su una profonda comprensione delle differenze tra i gusti in tutta Europa.

Vince Mertens, Group Accounting and Consolidation Manager di Continental Foods, spiega: «Abbiamo imparato presto che nel settore alimentare, la chiave per la crescita internazionale è pensare a livello locale. I consumatori di Belgio, Francia, Germania, Svezia e Finlandia apprezzano le nostre gamme di zuppe e salse perché differenziamo i nostri prodotti in base ai gusti locali. Abbiamo imparato che, ad esempio, una zuppa che piace in Belgio non riscuoterà necessariamente un grande successo in Francia».

Per garantire la sostenibilità a lungo termine e fornire una solida piattaforma per la crescita futura, Continental Foods cerca costantemente di innovare lanciando nuovi marchi alimentari. Per assicurarsi di poter cambiare rapidamente rotta se i nuovi prodotti non ottengono il successo sperato, l'azienda desiderava ottenere una visione più dettagliata delle sue operazioni in tutta Europa per supportare processi di pianificazione del bilancio efficienti e migliorare il processo decisionale.