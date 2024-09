Computer Merchants ha intrapreso una serie di progetti di innovazione che hanno stimolato la creazione di due nuovi strumenti: CM View (per la manutenzione automatizzata del sistema) e CM Care (per la gestione degli asset dei clienti).

Entrambe le applicazioni sono ospitate su server IBM Power Systems che eseguono il sistema operativo IBM i, come spiega Norm Jefferies: “Le tecnologie IBM i e IBM Power Systems sono state al centro della nostra infrastruttura per molto tempo, fin dagli anni '70!In questo periodo abbiamo acquisito una grande familiarità con i sistemi e sappiamo come farli funzionare bene.Scegliendo IBM i per sviluppare le nostre nuove applicazioni, sapevamo che avremmo beneficiato di un sistema affidabile, stabile e consolidato, che ci avrebbe permesso di garantire la continuità delle nostre attività durante questo periodo di cambiamenti.

"Inoltre, abbiamo scelto di implementare i sistemi IBM perché sapevamo che ci avrebbero consentito di gestire il nostro modello di business tradizionale insieme a tecnologie all'avanguardia come analytics, automazione e machine learning."

CM View è uno strumento che Computer Merchants ha creato inizialmente per monitorare i propri sistemi interni e che ha poi sviluppato ulteriormente per supportare le infrastrutture dei propri clienti.Grazie alle funzionalità gratuite per dispositivi mobili e tablet, l'applicazione fornisce una visione consolidata e in tempo reale delle prestazioni del sistema, in modo che Computer Merchants possa offrire assistenza ai propri clienti in modo proattivo ogni volta che si verifica un problema.

Norm Jefferies osserva: "CM View è nato come strumento interno di Computer Merchants, che abbiamo offerto a una manciata di nostri clienti come prova gratuita: è piaciuto molto, quindi lo abbiamo sviluppato ulteriormente, creando un'interfaccia grafica utente (GUI) facile da usare che offre ai nostri clienti una visione dello stato dei loro sistemi.Ora, il nostro strumento CM View completamente sviluppato automatizza totalmente la manutenzione delle macchine per i nostri clienti, rilevando il calo dei livelli di servizio, segnalando le potenziali cause principali e tenendo informati i nostri clienti e tecnici.

Computer Merchants sta migliorando CM View con la funzionalità IBM Artificial Intelligence.Sta inoltre sfruttando gli algoritmi di apprendimento automatico open source della libreria Python Scikit-learn che l'azienda esegue su IBM Power per addestrare un classificatore ad albero decisionale (DTC) con i risultati passati.CM View aiuterà Computer Merchants ad anticipare il comportamento dei ticket di manutenzione in futuro con una precisione superiore al 90%.Questa cifra è destinata ad aumentare man mano che il sistema analizza un maggior numero di dati.

Norm Jefferies aggiunge: "La tecnologia di apprendimento automatico alla base di questa nuova versione di CM View ci permette di capire quali ticket hanno maggiori probabilità di richiedere assistenza da parte di un tecnico e quali ticket possono essere risolti automaticamente, il che ci aiuta a ottimizzare l'uso delle risorse umane.

“Sulla base del successo di CM View, abbiamo sviluppato CM Care, uno strumento di gestione degli asset eseguibile anch'esso su IBM i.Questo strumento gratuito fornisce ai nostri clienti una panoramica dello stato del contratto di assistenza o manutenzione stipulato con noi, in modo che sappiano esattamente quando il loro contratto scadrà e quando intraprendere le azioni necessarie.Nello stesso portale, possiamo anche visualizzare esattamente quando un ticket è stato creato e quando è stata intrapresa un'azione da parte di uno dei nostri tecnici.In questo modo i nostri clienti non solo hanno una visione trasparente dello stato dei loro sistemi, ma anche delle azioni che abbiamo intrapreso per supportare la loro infrastruttura”.

Desiderosa di trovare nuovi modi per migliorare il servizio clienti, Computer Merchants ha lanciato un progetto per integrare le e-mail dei clienti dal proprio sistema CRM (Customer Relationship Management) con un'interfaccia API (Application Program Interface) su IBM Watson®.

"Innanzitutto, separiamo le e-mail dei clienti da quelle non correlate ai clienti, come quelle dei nostri fornitori e venditori", afferma Norm Jefferies."Poi, inviamo le e-mail dei clienti a Watson Tone Analyser nel cloud per determinare il grado di soddisfazione o insoddisfazione dei clienti, distribuendo i risultati su una scala positivo/negativo."

“Le interazioni negative con i clienti vengono segnalate, così possiamo esaminare il problema, identificare le tendenze e trasformare i processi.Utilizzando questo strumento, abbiamo scoperto che la maggior parte dell'insoddisfazione dei clienti derivava dal fatto che semplicemente non rispondevamo alle loro chiamate.Sbloccare questo tipo di insight è fondamentale se vogliamo fornire un servizio e un’assistenza eccellenti ai nostri clienti in ogni momento e ridurre al minimo il rischio di avere clienti insoddisfatti in futuro”.