Per far fronte alla forte crescita del volume di dati, Colgate-Palmolive Pakistan ha inoltre aggiornato il proprio storage con due sistemi IBM® Storwize V7000 (predecessore di IBM FlashSystem 7200), che abilitano una tecnologia di cloud ibrido virtualizzata senza sostituire lo storage corrente. Certificato per le implementazioni SAP HANA Tailored Datacenter Integration (TDI) e ideale per l'utilizzo in combinazione con IBM Power Systems, IBM Storwize offre un hybrid storage all-flash a costi contenuti per ottimizzare le spese di capitale e operative, massimizzando l'efficienza e la flessibilità dei sistemi di storage eterogenei.

«Abbiamo scelto IBM Storwize V7000 anche perché è dotato dell'intuitivo dashboard IBM Spectrum Control, che supporta la gestione centralizzata, l'analisi rapida delle prestazioni e la previsione accurata della capacità», afferma Ahmed Rehmani. "Inoltre, la funzione IBM Easy Tier integrata ottimizza automaticamente il rapporto prezzo/prestazioni del nostro storage spostando i dati ad accesso frequente su uno storage più veloce e i dati utilizzati di rado su uno storage più economico.

«IBM Storwize V7000 offre capacità di compressione, che riducono i nostri requisiti di capacità del 50%, contribuendo a ridurre i costi senza compromettere le prestazioni. Per un ripristino di emergenza efficace che non richieda un'ampia larghezza di banda, ci affidiamo invece al servizio Global Mirror with Change Volume di IBM Spectrum Virtualize».