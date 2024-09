Smith e il collega Paul Hodapp, Director of Security Technical Program Management di Coinbase, riportano due esempi specifici e variegati di come hanno utilizzato Randori:

Rafforzare la sicurezza nella rete esistente

Quando, di recente, il team Randori ha notato una lacuna di visibilità in un ambiente, relativa a un particolare protocollo di beaconing, Smith ha riunito il personale chiave dell'ambiente interessato insieme al suo team delle operazioni di sicurezza e al personale Randori. "Tutti lavorano insieme", dice Smith. "Anche questo spinge gli addetti alle infrastrutture a pensare a come risolvere il problema a livello olistico, e gli addetti alla sicurezza a pensare ai tipi di rilevamento che devono scrivere. Nel giro di un paio di giorni abbiamo riunito tutto in un pacchetto di soluzioni e abbiamo chiuso il problema."

Onboarding di fusioni e acquisizioni (M&A)

Nei periodi di rapida acquisizione, Hodapp spiega che il suo team ha utilizzato Randori per supportare un approccio metodico e disciplinato per allineare le acquisizioni agli elevati standard di sicurezza di Coinbase. Al momento della finalizzazione di un accordo di M&A, Coinbase chiede alla società acquisita di fornire ampie informazioni sui suoi domini di sicurezza. Coinbase applica poi Randori all'ambiente come controllo oggettivo, per scoprire elementi potenzialmente dimenticati o sconosciuti (shadow IT). "Ci offre maggiore visibilità e una fonte dati indipendente", afferma Hodapp. "Possiamo dare un'occhiata rapida alla piattaforma Randori e sapere se è tutto a posto o se c'è ancora del lavoro da fare. Sapere abbiamo sotto controllo l'intera superficie di attacco e che non esistono rischi che non comprendiamo ci dà moltissima tranquillità."