Cochlear, azienda di successo, è diventata sinonimo di innovazione, sia per le sue linee di prodotti, che hanno vinto numerosi riconoscimenti locali e internazionali, sia per il modo in cui serve i suoi clienti.

Vishy Narayanan, Head of Online presso Cochlear, spiega: «Come molte aziende che crescono rapidamente in poco tempo, Cochlear disponeva di alcune filiali localizzate con una forte presenza online, ma non usufruiva di un meccanismo consolidato per coinvolgere e fornire informazioni ai clienti (destinatari e candidati) e ai professionisti, ovvero i nostri partner di canale».

Senza una presenza online globale standardizzata, gli uffici regionali di Cochlear costruivano le proprie piattaforme web utilizzando una vasta gamma di tecnologie.

«Contavamo quasi 75 siti Web su più piattaforme. Alcuni siti erano gestiti da team interni mentre altri erano esternalizzati; è stata una vera sfida ottimizzare la nostra infrastruttura tecnologica, che era costosa e inefficiente».

I processi di distribuzione e gestione dei contenuti presentavano problemi di coerenza, rendendo la condivisione delle informazioni all'interno dell'organizzazione un processo lungo e difficile.

«Volevamo migliorare l'esperienza dell'utente con un aspetto coerente, un migliore branding e l'utilizzo di interfacce più intuitive. Avevamo bisogno di creare una piattaforma di business online che altri rami dell'azienda, come il marketing, potessero sfruttare per stimolare il coinvolgimento dei clienti, anziché consentire che ciascuna area creasse e gestisse una propria soluzione per soddisfare le esigenze di ogni nuovo progetto», afferma Vishy Narayanan.