Clariti Diagnostics e CTI Global aumentano l'efficienza e riducono i costi con le soluzioni AI di IBM watsonx
In molte strutture di assistenza a lungo termine, i servizi di laboratorio sono spesso pieni di inefficienze. Gli ordini per il laboratorio sono spesso scritti a mano, inviati tramite fax o e-mail. I dati dei pazienti vengono inseriti manualmente nei registri sanitari elettronici (EHR), con conseguenti voci duplicate, errori e workflow lenti. Tutto ciò significa che i risultati critici di laboratorio richiedono più tempo per essere elaborati, mentre le attività amministrative si accumulano su team infermieristici già sovraccarichi. Questi problemi mettono a rischio la qualità e la conformità delle cure e fanno aumentare i costi operativi.
Clariti Diagnostics Laboratories è stata fondata per risolvere queste sfide. Con sede a Columbus, Ohio, questo laboratorio clinico certificato dal Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) serve case di cura, strutture di residenza assistita e altri fornitori di assistenza a lungo termine in tutto lo stato. Oltre ai servizi di flebotomia mobile, Clariti offre una gamma completa di servizi diagnostici tra cui chimica, ematologia, microbiologia, reazione a catena della polimerasi molecolare (PCR) e farmacogenomica.
Clariti ha visto l'opportunità di modernizzare i servizi di laboratorio ed eliminare i processi cartacei, la programmazione rigida e le mancate opportunità di fatturazione. Per ovviare alle inefficienze che affliggono le strutture di assistenza a lungo termine, l'azienda ha deciso di creare una soluzione che eliminasse i punti deboli comuni e trasformasse la diagnostica sia per i fornitori che per i pazienti. L'obiettivo era duplice: eliminare le barriere operative per i clienti e rafforzare la capacità di fornire servizi di laboratorio accurati e tempestivi su larga scala.
Per modernizzare le operazioni di laboratorio, Clariti ha collaborato con CTI Global per implementare LifeHealth, un assistente medico virtuale realizzato con il portfolio IBM watsonx.
LifeHealth si integra direttamente con i sistemi EHR, automatizzando le richieste di laboratorio, l'invio di flebotomie, la fatturazione e la reportistica degli esiti. Lo studio di AI IBM watsonx.ai consente lo sviluppo scalabile dell'AI, mentre la soluzione di automazione IBM watsonx Orchestrate riunisce tutto. Watsonx Orchestrate funge da tessuto connettivo della piattaforma LifeHealth, coordinando gli agenti AI, i sistemi di laboratorio e i workflow. Automatizzando le attività in più fasi come l'indirizzamento delle richieste, il monitoraggio dei campioni e gli aggiornamenti della fatturazione, la soluzione elimina i passaggi manuali e consente un flusso continuo di informazioni in tutto il continuum assistenziale.
Insieme, queste funzionalità hanno trasformato i workflow manuali di Clariti in un sistema completamente digitale e senza carta, riducendo gli oneri amministrativi e supportando interazioni di laboratorio accurate e in tempo reale tra le strutture di assistenza a lungo termine.
"Con IBM watsonx alla base di LifeHealth, abbiamo creato una piattaforma che non solo automatizza i workflow di laboratorio, ma collega anche in modo intelligente Clariti con i sistemi EHR dei clienti, semplificando il continuum delle informazioni sanitarie e del coordinamento dell'assistenza nelle strutture," ha dichiarato Michelle Barry, PhD, CEO di CTI Global.
Con l'implementazione di LifeHealth, Clariti è emersa come leader nella fornitura di servizi di laboratorio più intelligenti e veloci nelle strutture di assistenza a lungo termine dell'Ohio. Digitalizzando e automatizzando i workflow con le soluzioni AI, Clariti ha ottenuto una riduzione del 60% del tempo di assistenza dedicato alla documentazione relativa al laboratorio e una riduzione del 50% degli errori di etichettatura dei campioni e della necessità di raccoglierli nuovamente. Questi miglioramenti hanno portato a tempi di consegna più rapidi, spesso in giornata, migliorando significativamente l'assistenza ai pazienti e riducendo gli errori clinici.
"L'integrazione con CTI Global LifeHealth e le tecnologie AI di IBM ha rappresentato un punto di svolta", ha dichiarato Joseph Landau, CEO di Clariti Diagnostics. "L'integrazione di LifeHealth non solo ha semplificato i nostri processi di test di laboratorio, ma ha anche aumentato la portata, la precisione e la velocità dei nostri servizi".
L'organizzazione è attualmente attrezzata per fornire una diagnostica di alta qualità su larga scala, cosa che non era possibile prima dell'implementazione della nuova tecnologia. Questa collaborazione con CTI Global posiziona Clariti all'avanguardia nell'innovazione nella diagnostica assistenziale a lungo termine, mentre IBM funge da partner tecnologico affidabile per supportare i progressi futuri.
Clariti Diagnostics Laboratories è un laboratorio clinico certificato CLIA fondato a Columbus, Ohio, nel 2019. L'azienda è specializzata nel servire case di cura, strutture di residenza assistita e altri fornitori di assistenza a lungo termine in tutto lo stato dell'Ohio. Clariti offre un'ampia gamma di servizi diagnostici, tra cui chimica, ematologia, microbiologia, PCR molecolare, farmacogenomica e servizi di flebotomia mobile. I suoi workflow su misura mirano a semplificare i processi di laboratorio e a migliorare l'assistenza ai pazienti.
CTI Global, un IBM Silver Business Partner, è una partnership pubblico-privata e un'impresa sociale fondata nel 2019, con sede in Uganda. L'obiettivo dell'azienda è quello di portare lo sviluppo sostenibile nell'Africa rurale sub-sahariana attraverso la tecnologia e le best practice in settori come l'agricoltura, l'assistenza sanitaria, le energie rinnovabili e l'electronic banking. Il suo ecosistema LifeHealth utilizza piattaforme basate su AI per fornire soluzioni olistiche ai clienti in tutto il mondo.
