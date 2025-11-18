In molte strutture di assistenza a lungo termine, i servizi di laboratorio sono spesso pieni di inefficienze. Gli ordini per il laboratorio sono spesso scritti a mano, inviati tramite fax o e-mail. I dati dei pazienti vengono inseriti manualmente nei registri sanitari elettronici (EHR), con conseguenti voci duplicate, errori e workflow lenti. Tutto ciò significa che i risultati critici di laboratorio richiedono più tempo per essere elaborati, mentre le attività amministrative si accumulano su team infermieristici già sovraccarichi. Questi problemi mettono a rischio la qualità e la conformità delle cure e fanno aumentare i costi operativi.

Clariti Diagnostics Laboratories è stata fondata per risolvere queste sfide. Con sede a Columbus, Ohio, questo laboratorio clinico certificato dal Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) serve case di cura, strutture di residenza assistita e altri fornitori di assistenza a lungo termine in tutto lo stato. Oltre ai servizi di flebotomia mobile, Clariti offre una gamma completa di servizi diagnostici tra cui chimica, ematologia, microbiologia, reazione a catena della polimerasi molecolare (PCR) e farmacogenomica.

Clariti ha visto l'opportunità di modernizzare i servizi di laboratorio ed eliminare i processi cartacei, la programmazione rigida e le mancate opportunità di fatturazione. Per ovviare alle inefficienze che affliggono le strutture di assistenza a lungo termine, l'azienda ha deciso di creare una soluzione che eliminasse i punti deboli comuni e trasformasse la diagnostica sia per i fornitori che per i pazienti. L'obiettivo era duplice: eliminare le barriere operative per i clienti e rafforzare la capacità di fornire servizi di laboratorio accurati e tempestivi su larga scala.

