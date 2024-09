Città e contea di Honolulu

Nel 2017, Honolulu ha lanciato ufficialmente Lōkahi, la piattaforma aziendale che, in definitiva, supporterà tutte le funzioni di business della città. "Sono passati due anni da quando abbiamo iniziato a implementarlo, ed è già molto completo", afferma Wong. "La porzione di mappatura di Lōkahi contiene oltre 14.000 strati, un'enorme quantità di informazioni rispetto a ciò a cui la maggior parte delle città può accedere."

Con il nuovo approccio basato sui servizi, la città risparmia un'enorme quantità di tempo di sviluppo, liberando risorse preziose per altri compiti. "Ora, se stiamo scrivendo qualcosa come una routine di date che calcola dove si trovano le festività o i giorni lavorativi ufficiali della città, la scriviamo una volta sola", dice Wong. "In precedenza, ogni singola applicazione doveva avere qualcosa di simile codificato, ma ora tutto si trova in una libreria API comune".

Inoltre, l'architettura integrata offre vantaggi significativi per i dipendenti comunali. Con un'interfaccia utente comune a tutti i dipartimenti, i lavoratori comunali possono passare a nuovi ruoli in modo più rapido e semplice. E l'interfaccia condivisa offre un vantaggio fondamentale durante le situazioni urgenti.

"Supponiamo di lavorare nel dipartimento di polizia e di utilizzare un software ogni giorno per le nostre attività quotidiane", spiega Wong. "Se si tratta della stessa applicazione anche per le operazioni di emergenza, non si deve cercare di ricordare come funziona quando si è sotto pressione. Se tutti in città utilizzano ogni giorno la stessa applicazione, indipendentemente dallo stato operativo in cui ci troviamo, possiamo operare più agevolmente in tutte le condizioni".

Continuare a far evolvere l'ambiente IT della città ed espandere la piattaforma Lōkahi è uno sforzo notevole. "Non si tratta solo di ripensare alcune applicazioni esistenti e di creare una pagina Web moderna", afferma Wong. "Si tratta di architettare e progettare nuovamente l'intero sistema: hardware diverso, applicazioni diverse, database diversi, stile di sviluppo diverso".

Con un reparto IT snello e una costante attenzione al contenimento dei costi, Wong considera Sirius un collaboratore chiave per il progresso. "Sirius è come un'estensione del nostro staff", afferma Wong. "IBM si sta muovendo nella nostra stessa direzione, un approccio basato sul Web, basato su standard e con piattaforme applicative emergenti, e Sirius è fondamentale per aiutarci a percorrere insieme questa strada".