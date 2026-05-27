Cyber resilience più intelligente per la produzione alimentare

Citadelle rafforza la resilienza informatica con IBM FlashSystem e Storage Defender per un ripristino più rapido e pulito
Citadelle, azienda canadese leader nella produzione alimentare, necessitava di migliorare le proprie modalità di protezione dei dati e dei sistemi di produzione, in un contesto di rischi informatici in rapida evoluzione. I suoi processi di backup e storage esistenti si basavano sulla supervisione manuale e offrivano modi limitati per verificare se i dati fossero puliti, non compromessi o pronti per il ripristino rapido. Questo ha reso difficile confermare la prontezza al ripristino delle varie operazioni, introducendo incertezza nel ripristino dei sistemi di produzione essenziali. Senza un ambiente isolato per testare l'integrità del backup, il team non poteva identificare in modo affidabile i dati corrotti o incompleti prima di un evento di ripristino. Con il continuo aumento delle richieste digitali in tutto il suo ecosistema produttivo, Citadelle necessitava di un approccio più integrato e orientato al futuro per proteggere i dati, supportare una replica sicura e mantenere la continuità aziendale.
Citadelle ha collaborato con IBM per costruire una base di protezione dei dati più intelligente e resiliente per le sue operazioni di produzione alimentare. IBM FlashSystem ha fornito replica sicura e snapshot immutabili Safeguarded Copy, con punti di ripristino immediati in caso di incidente per contribuire alla protezione dei dati di produzione critici. Grazie a IBM FlashCore Module (FCM), la cooperativa beneficia di un rilevamento del ransomware basato su AI direttamente nell’array, in grado di identificare comportamenti I/O anomali in meno di un minuto, consentendo ai team di bloccare prima gli attacchi e rafforzare la resilienza complessiva dei dati. IBM Storage Defender - Data Protect ha aggiunto visibilità centralizzata, workflow di ripristino automatizzati e rilevamento intelligente delle anomalie per ridurre la dipendenza dalle attività manuali. IBM Technology Expert Labs ha inoltre implementato un ambiente cleanroom isolato per la validazione prima del ripristino. Insieme, queste funzionalità hanno sostituito i processi frammentati con un modello di recupero integrato e verificabile, aiutando Citadelle a passare da controlli di backup lenti e manuali a un recupero più rapido, pulito e sicuro nei suoi sistemi di produzione.
Modernizzare l'ecosistema della protezione dei dati con IBM ha rafforzato la capacità di Citadelle di ripristinare rapidamente e in sicurezza i sistemi di produzione. IBM FlashSystem Safeguarded Copy offre snapshot sicuri e immutabili che riducono i rischi dei ripristini e li rendono più affidabili. Con Safeguarded Copy, Citadelle è passata da zero punti di recovery validati a due snapshot puliti e immutabili al giorno, garantendo punti di ripristino affidabili e verificati sempre disponibili durante gli eventi di cyber security. Safeguarded Copy consente inoltre alla cooperativa di ripristinare snapshot funzionanti in meno di 60 secondi, riducendo drasticamente i tempi di preparazione al ripristino e garantendo un ripristino rapido e prevedibile quando più conta. IBM Storage Defender - Data Protect automatizza i controlli di integrità, aiutando Citadelle a ridurre dell'80% le attività manuali di backup. Grazie all’integrazione con l’ambiente cleanroom di validazione, Citadelle subirebbe interruzioni di sistema pressoché nulle anche in caso di un grande incidente informatico, mantenendo in funzione le linee di produzione e proteggendo la supply chain.
Citadelle è una cooperativa canadese produttrice di sciroppo d'acero fondata nel 1925. Con sede in Quebec, riunisce quasi 1.500 famiglie di produttori e opera come leader globale nella produzione alimentare, realizzando prodotti puri a base di acero e altri ingredienti naturali per i mercati di tutto il mondo.
© Copyright IBM Corporation. Aprile 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.