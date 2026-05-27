Cyber resilience più intelligente per la produzione alimentare

Citadelle ha collaborato con IBM per costruire una base di protezione dei dati più intelligente e resiliente per le sue operazioni di produzione alimentare. IBM FlashSystem ha fornito replica sicura e snapshot immutabili Safeguarded Copy, con punti di ripristino immediati in caso di incidente per contribuire alla protezione dei dati di produzione critici. Grazie a IBM FlashCore Module (FCM), la cooperativa beneficia di un rilevamento del ransomware basato su AI direttamente nell’array, in grado di identificare comportamenti I/O anomali in meno di un minuto, consentendo ai team di bloccare prima gli attacchi e rafforzare la resilienza complessiva dei dati. IBM Storage Defender - Data Protect ha aggiunto visibilità centralizzata, workflow di ripristino automatizzati e rilevamento intelligente delle anomalie per ridurre la dipendenza dalle attività manuali. IBM Technology Expert Labs ha inoltre implementato un ambiente cleanroom isolato per la validazione prima del ripristino. Insieme, queste funzionalità hanno sostituito i processi frammentati con un modello di recupero integrato e verificabile, aiutando Citadelle a passare da controlli di backup lenti e manuali a un recupero più rapido, pulito e sicuro nei suoi sistemi di produzione.