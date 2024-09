Christian Cinema (link esterno a ibm.com) ha selezionato IBM® Aspera® on Demand e Aspera SDK per consentire ai registi di inviare video alla velocità massima alla piattaforma di gestione dei contenuti personalizzata. Aspera on Demand consente a Christian Cinema di riversare i contenuti dai registi direttamente dove devono essere, nel cloud. Inoltre, poiché la tecnologia di trasferimento di Aspera funziona su qualsiasi distanza, i registi di tutto il mondo sono in grado di sfruttare la velocità e l'affidabilità della soluzione.